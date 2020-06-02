Минчанин: Просто скажите нет «Саше три процента» 7 2.06.2020, 12:00

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Фото: AFP

Ничего сложного, но с этого все начинается.

Просто скажите "нет". Житель Минска рассказал телеграм-каналу "Баста!" о том, как нужно отвечать тем, кто принуждает вас поставить подпись за "Сашу три процента".

"Очень много кто из знакомых рассказывает, что его заставляет ставить подпись за Лукашенко, - пишет он. - В школах, на заводах, в общагах – везде. Слышу и читаю такое каждый день. Вижу, что и вам пишут.

Честно говоря, слышать и читать это уже не интересно. Ребята, ну это же было всегда. Да, сейчас за "Сашу три процента" никто добровольно не подпишется. На пикетах, которые за него стояли кое-где в первые дни сбора подписей сборщикам просто плевали в лицо. Поэтому он пошел таким путем, дав разнарядку идеологам и вертикальщикам. По другому ему никак. Не признается же, что даже сбор подписей не осилил.

Просто посылайте этих сборщиков куда подальше – неважно, кто это: директор, идеолог, преподаватель. Им немного осталось, они уже ничего вам не сделают.

Друзьям, знакомым говорю: не рассказывайте мне, что вас заставляют поставить подпись. Просто не ставьте. Просто скажите "нет". Ничего сложного, но с этого все начинается".

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