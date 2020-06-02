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«Достало это вранье, пора менять власть!»

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  • 2.06.2020, 13:03
  • 5,560
«Достало это вранье, пора менять власть!»

Что говорят белорусы на пикетах в поддержку перемен.

Белорусы во всех городах, где проходят пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, смело высказываются о переменах в стране и необходимости смены власти, пишет Telegram-канал Баста!".

Вот лишь несколько цитат:

"Достало все это вранье".

"Саша, отвечай за свой базар".

"Это государство за тебя никогда не пойдет, это мошенники".

"Я всю свою жизнь живу при Лукашенко. Не хочу при нем умереть. Пора уже менять власть".

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