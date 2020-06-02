В украинской Раде начали сбор подписей за отставку Авакова 5 2.06.2020, 13:23

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ФОТО: MVS.GOV.UA

Для рассмотрения вопроса о снятии с поста главы МВД Украины нужно собрать 150 подписей.

Украинская фракция "Голос" по состоянию на 12:00 2 июня собрала 40 подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает "Украинская правда".

"На сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители "Голоса" и "Слуг народа"", - сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Мы все с этой трибуны слышали об Авакове и о том, что происходит в полиции. Я услышала очень много разговоров, что когда уйдет Аваков, то у нас здесь будет Россия. Так вот – у нас, если Аваков, то будет Россия.

Вчера на главу полиции Винницкой области назначили сепара. Это человек, который стоял вместе с пророссийскими протестующими 2 мая в Одессе. Этого человека не посадили, а повысили. Это не допустимо", - заявила нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Представители "Голоса" призвали нардепов от других фракций подписывать постановление, чтобы по состоянию на пятницу, на час вопросов к правительству "иметь полный комплект".

Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

Согласно статье 18 закона о Кабинете министров, Верховная Раде может уволить члена правительства: по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента и по собственной инициативе.

Решение ВР об увольнении с должности члена Кабмина принимается в форме постановления парламента.