«Надо подниматься и идти вперед, как настоящие патриоты»2
- 2.06.2020, 13:15
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Нужно показать, что мы не согласны.
Во всех городах Беларуси, где проходили пикеты, выстраивались настоящие очереди из желающих поставить подписи за Светлану Тихановскую, которая выдвигается кандидатом в президенты.
Корреспонденты media-polesye.by поинтересовались у жителей Пинска, что их побудило подписаться именно за этого кандидата.
«Выть хочется от нашей жизни»,
«26 лет простоял у руля, улучшений нет - значит топай»,
«Если не сменим политическую обстановку, это грозит даже потерей суверенитета для Беларуси»
«Надо подниматься и идти вперед, как настоящие патриоты»,
«Самое главное сейчас - выходить и показывать, что мы не согласны».