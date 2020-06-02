«Надо подниматься и идти вперед, как настоящие патриоты» 2 2.06.2020, 13:15

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Нужно показать, что мы не согласны.

Во всех городах Беларуси, где проходили пикеты, выстраивались настоящие очереди из желающих поставить подписи за Светлану Тихановскую, которая выдвигается кандидатом в президенты.

Корреспонденты media-polesye.by поинтересовались у жителей Пинска, что их побудило подписаться именно за этого кандидата.

«Выть хочется от нашей жизни»,

«26 лет простоял у руля, улучшений нет - значит топай»,

«Если не сменим политическую обстановку, это грозит даже потерей суверенитета для Беларуси»

«Надо подниматься и идти вперед, как настоящие патриоты»,

«Самое главное сейчас - выходить и показывать, что мы не согласны».