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«Надо подниматься и идти вперед, как настоящие патриоты»

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  • 2.06.2020, 13:15
  • 3,441
«Надо подниматься и идти вперед, как настоящие патриоты»

Нужно показать, что мы не согласны.

Во всех городах Беларуси, где проходили пикеты, выстраивались настоящие очереди из желающих поставить подписи за Светлану Тихановскую, которая выдвигается кандидатом в президенты.

Корреспонденты media-polesye.by поинтересовались у жителей Пинска, что их побудило подписаться именно за этого кандидата.

«Выть хочется от нашей жизни»,

«26 лет простоял у руля, улучшений нет - значит топай»,

«Если не сменим политическую обстановку, это грозит даже потерей суверенитета для Беларуси»

«Надо подниматься и идти вперед, как настоящие патриоты»,

«Самое главное сейчас - выходить и показывать, что мы не согласны».


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