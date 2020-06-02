В Витебске госпитализированы четверо преподавателей колледжа 2.06.2020, 13:38

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Cтуденты напуганы.

Вспышка коронавируса в Витебском государственном профессионально-техническом колледже сельскохозяйственного производства. Четверо преподавателей госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Витебский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства, - пишет читательница канала. - Сидит полгруппы на самоизоляции, заболел коронавирусом один из наших преподавателей. Ещё трое - под аппаратами.

Звонят мастера в 9 утра и требуют принудительно сдать мазок в поликлинике. Некоторые учащиеся даже до того, как он заболел, находились на домашнем обучении, их заставляют также. Я отказалась, так как меня в колледже уже несколько месяцев не было.

Спустя полчаса, мягко говоря, без стука врываются в дом врачи, садят на стул, и начинают орать что я «особоопасный преступник, это уголовное дело, вас таких много, и никто с тобой играть тут не будет» не дали попить воды, назначили антибиотики, просто посмотрев на меня. Если до получения результатов теста выходишь на улицу - штраф 50 базовых.

А в колледже вообще творится нечто ужасу подобное. Почему его не закроют на карантин, если преподаватель, который заболел, также с большой вероятностью контактировал и с другими преподавателями, которые ведут у нас пары? А также и у других групп. На что мне ответил куратор: «А ты у нас самая умная? В санэпидемстанции сидят компетентные люди».

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