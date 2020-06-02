Диетолог развеяла главные мифы о завтраке 2 2.06.2020, 14:16

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Cамое главное, чтобы употребляемая утром пища была здоровой.

Кэтрин Зерацки, диетолог клиники Мейо в Рочестере (США) называет и развеивает самые популярные заблуждения, пишет «Популярная механика».

Миф 1: завтрак влияет на вес

Реальность: завтрак не оказывает прямого влияния на массу тела. Например, исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что не имеет значения, плотно ли человек завтракает, или же вовсе не ест по утрам. 300 добровольцев в возрасте от 20 до 65 лет разделили на две группы: участники первой группы в течение 16 недель завтракали привычным образом, а те, кто был во второй, в течение этого периода времени обходились без первого приема пищи. Участники эксперимента регулярно взвешивались, и какой-либо зависимости изменения веса от употребления пищи по утрам выявлено не было.

Миф 2: не следует увлекаться сухими завтраками

Реальность: от сладких снеков действительно лучше отказаться, но зерновые завтраки вполне могут быть частью здоровой и сбалансированной диеты. Как показало исследование, опубликованное в американском журнале Advances in Nutrition, продукты из цельнозерновой муки (то есть грубого помола) снижают уровень холестерина, улучшают функцию кишечника, а также помогают поддерживать здоровый вес. При этом овсяные и ячменные смеси лучше всего подойдут для тех, кто следит за уровнем холестерина, а пшеничные отруби идеальны для людей, испытывающих проблемы с кишечником.

Миф 3: людям, ведущим активный образ жизни, необходим плотный завтрак

Реальность: завтрак увеличит ваши энергозатраты. Исследование, проведенное в Университете Бата (Великобритания) показало, что у тех, кто плотно завтракал утром, расход энергии при повседневной физической активности был выше по сравнению с теми, кто ничего не ел до полудня.

Миф 4: завтрак поможет меньше есть в течение дня

Реальность: уменьшить потребление калорий он точно не поможет, зато обеспечит мозг необходимыми веществами и поддержит уровень глюкозы в крови в течение всего дня. Работа ученых Миссурийского университета показала, что плотный завтрак, в частности — блюда с высоким содержанием белка — инициируют выброс дофамина, который вызывает чувство удовлетворенности и насыщения, но позже голод возьмет свое, и организму потребуется добавка.

Миф 5: завтрак — самый важный прием пищи

Реальность: это всего лишь один из приемов пищи в течение дня. Организм должен получить определенное количество калорий, и не имеет особого значения, на сколько приемов пищи вы их разделите — пять или, скажем, шесть. «В то же время это не повод пропускать завтрак, ведь он может дать организму запас необходимых питательных веществ», — напоминает Зерацки. Главное, чтобы употребляемая пища была здоровой.