«Лукашенко просто должен сказать: я ухожу»18
- 2.06.2020, 14:22
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Эмоциональное выступление участницы пикета в Гомеле.
На пикете Светланы Тихановской в Гомеле белоруска искренне высказалась о ситуации в стране, сообщает телеграм-канал "Баста!".
"Белорусы, просыпайтесь, выходите, ничего не бойтесь. Так жить, под плинтусом, невозможно, достало! Лукашенко просто должен сказать "Я устал, я ухожу". Александр Григорьевич, уйдите по хорошему, дайте дорогу молодым", - говорит участница предвыборного пикета Светланы Тихановской в Гомеле.
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