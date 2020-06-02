Дочь больной COVID: Это уже крик души, я хочу адекватную страну, а не этот позор 4 2.06.2020, 14:31

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Иллюстрационное фото

Минчанке с симптомами коронавируса отказались выдавать больничный и делать флюорографию.

Минчанке с симптомами Covid-19 отказались выдавать больничный и делать флюорографию. Из поликлиники позвонили ей на работу и сказали, что она «пытается необоснованно получить больничный», сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Это уже просто крик души, - пишет ее дочь. - Я хочу адекватную страну, а не этот позор. Я очень люблю Беларусь, но сейчас за наше государство мне стыдно и противно.

Моя мама заболела. С субботы температура. До этого ходила на работу. Так как там у них есть зараженные, она - контакт первого уровня. Сегодня пошла в поликлинику, потому что скорая ехать отказывается. В поликлинике сказали, что нет оснований даже для больничного. В итоге, даже не предложили сделать флюорографию, мама не делала ее уже года три. Чистоту легких врач определил на глаз.

Можно было бы сказать что на этом все. Но то, что произошло дальше, у меня не укладывается в голове.

Врач из поликлиники позвонил маминому директору и сообщил, что такая-то сотрудница пытается необоснованно получить больничный!»

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