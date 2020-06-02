Мэр Якутска выступила в поддержку шедшего изгонять Путина шамана 3 2.06.2020, 14:40

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Александр Габышев

Глава города напомнила, что давала присягу защищать права и свободы граждан.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева осудила преследование шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина», и назвала сложившуюся ситуацию «избирательной карательностью». Пост об этом она опубликовала в своем Instagram, передает РБК.

Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде. 30 мая врачи признали его невменяемым и опасным для окружающих. Якутский психоневрологический интернат подал иск в суд о принудительной госпитализации шамана.

«Неважно, шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. Киһи аһынар («Жаль человека» (якутск.). — РБК)», — написала мэр.

Авксентьева отметила, что опасается возобновления практики, «когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение». В то же время она подчеркнула, что не имеет права вмешиваться в работу медиков, полиции и судов.

«Думаю, судья сегодня находится под колоссальным эмоциональным давлением. Давайте дадим ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести. Надежда есть. При вступлении в должность я приносила присягу: охранять права и свободы человека и гражданина. И я помню об этом», — заключила мэр.

Габышев начал поход в столицу летом вместе с группой сторонников. Он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Шамана и его последователей несколько раз задерживали правоохранительные органы. Так, в начале сентября прошлого года, были задержаны двое сопровождавших Габышева мужчин, у одного изъяли автомобиль, а после попытки сопротивления отправили под арест на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 19 сентября полицейские в первый раз задержали самого Габышева. Это произошло в Бурятии. На трассе к нему подъехали два автобуса с полицейскими, которые увезли шамана в Улан-Удэ. Габышева направили в психиатрическую больницу на обследование и в начале октября признали невменяемым.

Это не помешало шаману 8 декабря, когда истек срок действия подписки о невыезде, вновь выйти «в поход» из Якутска. Через два дня его опять остановила полиция. В январе Габышев анонсировал новую попытку дойти до Москвы, назначив ее на весну.

12 мая Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер — по словам его адвоката, из-за предполагаемого контакта с зараженным коронавирусом. При этом защитник отметил, что психдиспансер не относится к числу обсерваторов. В конце мая комиссия признала шамана невменяемым и обратилась в суд с требованием о его принудительной госпитализации.