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Активист «Европейской Беларуси» может умереть в тюрьме

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  • 2.06.2020, 15:06
  • 4,431
Активист «Европейской Беларуси» может умереть в тюрьме
Андрей Войнич

У Андрея Войнича — серьезные хронические заболевания, он стоит в очереди на пересадку печени.

Активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Войнич был арестован после участия в предвыборном пикете, прошедшем на Комаровском рынке в Минске 31 мая. Суд Первомайского района осудил его на 15 суток ареста. Сейчас он находится в тюрьме на улице Окрестина в Минске, пишет пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

У Андрея Войнича – серьезные хронические заболевания: цирроз печени, гепатит Б и сахарный диабет. Активист нуждается в постоянном медицинском наблюдении и лечении. Он стоит в очереди на пересадку печени.

В тюрьме на улице Окрестина отсутствуют элементарные условиях для содержания людей с такими заболеваниями. Нахождение там несет угрозу для здоровья и жизни Андрея Войнича. Он может умереть в тюрьме.

Задержание активиста бессмысленно и незаконно, он не нарушал общественный порядок и принимал участие в легальном предвыборном пикете.

Требуем немедленного освобождения Андрея Войнича!


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