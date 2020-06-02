Ученые разгадали тайну первого самурая-иностранца в Японии 2.06.2020, 15:18

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Фото: The Guardian

Его судьба стала основой для написания романа «Сегун».

Японские и британские ученые заявили, что идентифицировали останки Уильяма Адамса. Биография этого самурая стала для Джеймса Клавелла базисом для написания романа «Сегун», пишет lenta.ua.

В июле 2017 года из земли ученые извлекли останки, которые, согласно предположениям, принадлежали Уильяму Адамсу – первому англичанину, шагнувшему на японскую землю. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что находка действительно имеет отношение к самураю-иностранцу.

Изначально местонахождение могилы вызывало бурные споры среди специалистов, потому что официальная гробница находилась в феоде Уильяма Адамса в городе Хеми, хотя ряд источников утверждал, что он скончался в Хирадо, где и был похоронен на вершине холма, как он того и хотел при жизни. С 1930 года останки переместили в урну, где они продолжали храниться до идентификации. От них осталось всего 5%, но этих костей хватило для выделения ДНК и последующего опознания. Проведенный анализ показал, что ткани принадлежат мужчине от 40 до 59 лет, который погиб в 1590-1620 годах и был выходцем из Северной Европы. Последние исследования окончательно подтвердили, что в руках у ученых находятся останки Уильяма Адамса.

Однако кроме него в списках находились еще 8 кандидатов. В 1598 году англичанина наняли для участия в торговой экспедиции до Южной Америки, а позже и до Дальнего Востока. В 1600 году во время путешествия случилась катастрофа. В ней выжили лишь 9 моряков. Они смогли добраться до суши, которой оказалась Япония. Токугава Иэясу приказал запереть их в замке, но вскоре Уильям Адамс стал его переводчиком и другом. Также ему дали новое имя − Миура Андзин, когда торговец стал первым иностранным самураем. Ему запретили покидать страну, но вскоре, когда он в 1613 году оказал большое влияние на подписание первого англо-японского договора, Уильям Адамс получил разрешение на выезд, однако на родину он так и не вернулся. Умер самурай 16 мая 1620 года.