«Час назад говорили, что заразен, а потом закрыли больничный» 1 2.06.2020, 15:38

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Как теперь в Беларуси выписывают пациентов с COVID.

21 мая министр здравоохранения подписал приказ, который изменил некоторые моменты оказания медпомощи пациентам с COVID-19. В частности, теперь при легкой или бессимптомной форме болезни больничный закрывают на 21-й день, два отрицательных результата мазка при этом не требуются. Логика новых правил оказалась понятна далеко не всем пациентам с коронавирусной инфекцией.

Читательница tut.by Анастасия спрашивает: «Как понять, что я больше не опасна для других людей, если я не знаю, какой у меня результат теста?». Андрей, который сейчас лечится от коронавирусной пневмонии, тоже задается вопросом: «Почему на обходе врач говорил, что мой сосед по палате все еще заразен, а уже через час выписал его и закрыл больничный?».

«Как мне определить, что я больше не заразна и не опасна для окружающих?»

В семье Анастасии из Минска первой заболела мама. Почувствовав себя плохо, она обратилась в поликлинику. Рентген показал одностороннюю пневмонию, позже компьютерная томография выявила двустороннее воспаление легких.

— Это было 19 мая. В тот же день в поликлинике у мамы взяли мазок на коронавирус. 20 мая к нам пришли из санэпидемстанции. Тесты сделали только мне и моей сестре, хотя вместе с нами еще живет отец, мой муж и ребенок, которые были в контакте с мамой.

В результате только Анастасия и ее сестра оказались на 14-дневной изоляции, остальные члены семьи — нет. Повторный мазок им сделали спустя два дня — 22 мая. Результаты обоих тестов пришли только 1 июня, рассказывает читательница.

— У сестры оба результата были отрицательными, у меня и первый, и второй — положительные. То есть сестра, мой муж и ребенок опять оказались контактами первого уровня, поскольку с 20 мая мы находились в одной квартире. Но врач из поликлиники написал, что только я должна соблюдать карантин. Сестре закрыли больничный, и 3-го июня она должна идти на работу. К счастью, ее работодатель вошел в положение и разрешил не выходить, когда узнал, что она живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19. Ни мужа, ни ребенка на самоизоляцию не посадили, тесты им тоже не делали. Звоню в санэпидемстанцию — там все время занято.

По словам Анастасии, в поликлинике ей сообщили, что делать повторный тест ей тоже не будут.

— Врач сказал, что на 21-й день у меня закончится самоизоляция — и я смогу покинуть пределы своей квартиры. То же самое в больнице сообщили моей маме: несмотря на то что положительной динамики нет, на 21-й день, то есть 9 июня, ее собираются выписать из больницы без проведения повторного теста. Похожая ситуация произошла и с мамой моей подруги: ее маму выписали после лечения пневмонии и отправили на работу. Возникает еще один вопрос, на который я пока не могу найти ответ: как мне определить, что я больше не заразна и не опасна для окружающих? Как понять, когда можно выходить к людям?

Андрей тоже из Минска, сейчас он находится на лечении в 10-й городской клинической больнице. Сюда его госпитализировали 25 мая, когда компьютерная томография выявила у него одностороннюю пневмонию. 27-го взяли мазок на коронавирус, результат оказался положительным.

Самому Андрею до выписки пока далеко. Хотя этот процесс уже сейчас вызывает вопросы, говорит собеседник.

— В прошлый четверг, 28 мая, у моего соседа по палате истекал 21 день с момента постановки диагноза. Сначала к нему пришел врач, сказал, что по результатам экспресс-тестов на антитела иммуноглобулины G у него еще не выработались — только M, то есть он еще заразен (иммуноглобулины М свидетельствуют о том, что пациент находится в активной фазе заболевания). Поэтому нужно было решить: уйти домой на самоизоляцию или перевестись в госпиталь ветеранов в Боровлянах или в Аксаковщину. Пока мой сосед думал, в палату опять пришли медики и сказали, что вышел новый документ, поэтому перевода в другой госпиталь не будет и самоизоляция уже не нужна. «Мы закрываем больничный, на завтра можете приступать к работе». Хотя час назад человеку говорили, что он все еще заразен. А теперь он должен идти к людям.