Чешская экономика сократилась из-за коронавируса меньше, чем ожидалось 2.06.2020, 16:08

Cогласно предварительному прогнозу, ВВП должно было снизиться на 3,6%.

ВВП Чехии в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 3,3% - из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Падение оказалось несколько меньшим, чем прогнозировали ранее. Так, согласно предварительному прогнозу Офиса статистики Чехии, экономика страны должна была сократиться на 3,6%.

"Наибольший спад был в торговле, гостиничном бизнесе и транспорте - на 4,9%, промышленность сократилась на 3,7%", - добавил директор департамента национальных счетов Офиса статистики Владимир Кермет.

"Хотя ограничительные меры против распространения коронавируса коснулись только последних двух недель марта, они настолько сильно ударили по экономике, что потянули весь первый квартал на значительное снижение", - сказал экономист ING Bank Якуб Зайдлер.

"Экономический спад только в марте составил более 10 процентов, а в последние недели марта - уже четверть. Учитывая, что апрель был полностью затронут ограничениями и май также возвращался к норме относительно медленно, понятно, что спад в отечественной экономике во втором квартале будет в двухзначных цифрах", - добавил он.

Хотя большинство экономик мира падают в этом квартале в связи с ограничительными мерами, есть одно исключение. Согласно пересмотренной оценке, Швеция выросла на 0,4 процента в годовом исчислении и на 0,1 процента в квартальном исчислении в первом квартале.