Арсений Дедок: Лукашенко очень сильно достал белорусов 2 2.06.2020, 16:14

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Арсений Дедок

В стране — атмосфера перемен.

Молодежный лидер, студент БГУ и активист «Европейской Беларуси» Арсений Дедок рассказал пресс-службе гражданской кампании о том, какие настроения преобладают в молодежной среде и чего ждут его сверстники от 2020 года:

- Негативные настроения сейчас, конечно, в отношении власти. Позитивные — связаны с тем, что люди видят, видят, что их много. Все понимают, что если несогласных будет еще больше, то 9 августа ситуация кардинально изменится.

Очень большое количество молодых людей на пикетах, очень большое количество тех, кто присоединился к инициативным группам претендентов на должность кандидатов в президенты и это, безусловно, показывает, что люди выступают не за какого-то кандидата, не за какую-то политическую силу, а они выступают, против одного человека. И то, что происходит в последнюю неделю, показывает, что, наконец, все поняли, что в этом вопросе мы все должны быть вместе. Просто людей очень сильно достал один человек. В стране — атмосфера перемен.

Пока еще никто не знает, что будет завтра и даже сегодня. Но то, что перемены начались — бесспорно. Люди хотят видеть Беларусь без Лукашенко. Любая альтернатива, лишь бы не он.

Все, кто хочет перемен, я так думаю, они уже определились и действуют в обозначенном направлении. Если стоит вопрос «За кого подписываться?», то я думаю, что за всех, потому что сейчас не важно какой кандидат, что он из себя представляет, главное, чтобы он придерживался незыблемых ценностей: независимость Беларуси, смена власти. Все, кто об этом говорит, сможет победить диктатора.

Для того, чтобы верить, надо что-то делать, чтобы это произошло. Я это делаю, а если делаю — верю. Многие мои сверстники — тоже. За последние несколько неделю, думаю, что не только я, но большинство молодежи увидели, что ситуация меняется и, безусловно, что-то будет.

2020 год — эта переломная точка в новейшей истории Беларуси, после которой будет совсем другая страна — европейская, демократическая, независимая.