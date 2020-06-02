В Полоцке 47-летняя женщина умерла от коронавируса 2.06.2020, 16:28

Однако в заключении о смерти названа совершенно другая причина.

В редакцию Charter97.org пришло письмо от читательницы Жанны Волковой, которая решила поделиться своей историей. 30 апреля ее мать попала в Полоцкую больницу, в которой заразилась коронавирусом:

- Я очень прошу вас не пройти мимо моего горя. Моя мама умерла 31 мая в возрасте 47 лет.

30 апреля её положили в Полоцкую ЦГБ с подозрением на пневмонию. Коронавирус тогда не выявили. Лежала она в пульмонологическом отделении, кроме неё там было ещё 3 женщины.

Уже 20 мая мама мне позвонила и сказала, что её соседке по палате пришёл положительный тест на коронавирус. Кладут в одну палату всех: и с положительным, и с неподтвержденным COVID-19. А 23 мая мама позвонила и сказала, что пришёл ее положительный тест. 31 мая её не стало. Моей родной и любимой мамочки.

Морг и больница выдали заключение. В графе «непосредственная причина смерти» указали только рак. Не пневмония, не коронавирус, а рак! COVID-19 обозначен как «другое важное состояние, сопутствовавшее смерти, но не связанное с болезнью, которая к нему привела». Вот как оно делается. Вот как регистрируют, так скрывает больных и умерших наша действующая власть!