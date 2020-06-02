Reuters: Россия пыталась незаметно публиковать экономическую статистику 1 2.06.2020, 16:40

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Фото: Reuters

Росстат и Минэкономразвития планировали не привлекать к ней много внимания.

Росстат и Минэкономразвития пытаются как можно позже публиковать регулярную экономическую статистику, чтобы привлекать к ней поменьше внимания, — утверждают источники агентства Reuters, передает «Радио Свобода». В разгар пандемии коронавируса статистика выходит после рабочего дня, чтобы её не успевали обрабатывать журналисты, — настаивает агентство. Новое правительство вообще хотело засекретить весеннюю статистику, но чиновников убедили это не делать.

Поздняя публикация предполагает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами. Расчёт на то, что если данные выходят после семи вечера, журналисты не успеют поговорить с экспертами, а материал получает потом меньше перепечаток, - сказал Рейтер источник, знакомый с ситуацией в Росстате.

С начала мая официальная статистика России и экономические обзоры, демонстрирующие влияние коронавируса и карантинных мер на экономику, выходят почти что ночью. До этого Росстат традиционно публиковал данные в 16 часов. Но теперь ведомству запрещают это делать.

В условиях пандемии коронавируса, карантина в большинстве стран мира и обвала цен на нефть российская экономика полным ходом скатывается в рецессию, а кризис может стать худшим в истории страны, отмечает Reuters. ВВП России в апреле упало, по оценке Минэкономразвития, на 12 процентов, в последний раз похожий провал российская экономика испытала в мае 2009 года. По итогам года ведомство ждет падения ВВП на 5 процентов, причём основной удар должен прийтись на второй квартал.

Промпроизводство в России в нерабочем апреле сократилось на 6,6 процента в годовом выражении, оборот розничной торговли рухнул на 23,4 процента, безработица скакнула до 5,8 процента экономически активного населения, сообщал Росстат. Источники рассказывают, что вначале некоторые чиновники правительства, пришедшие с новой командой премьер-министра Михаила Мишустина, хотели в принципе засекретить апрельскую статистику. Но их убедили этого не делать.

Пресс-службы Минэкономразвития и Росстата объясняют задержки с публикациями сложностями, связанными с удалённой работой сотрудников и возросшей нагрузкой из-за пандемии.