Жительница Мозыря: Пора уступить место! Стоп таракан! 3 2.06.2020, 16:44

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Фото: «Наша Ніва»

Эпидемия COVID-19 cтала катализатором народного недовольства.

Жительница Мозыря рассказала Telegram-каналу "Баста!" о том, как ее лечили от коронавируса.

- Моя сестра заболела в воскресенье, поднялась температура 39, плохо сбивалась, только до 38, потом опять поднималась, кашель сухой и весь остальной букет признаков "короны".

В понедельник вызвала врача на дом. Целый день она сидела и ждала, что врач скоро придет. Но не тут-то было, ближе к 20:00 позвонила врач на мобильный телефон и говорит: опишите свои симптомы. По телефону, я в шоке, честно говоря, и я могу стать тоже врачом, с каких пор лечение назначается по телефону? При этом врач сказала, что приехать не может на вызов, потому что ей машину дали на вызова всего лишь на один час, при том что у врача было 55 вызовов.

Сестра предложила чтобы ее муж приехал за ней, чтобы она ее послушала. Вот так и было, муж поехал, забрал врача, она послушала и назначила лечение. Он ее завез обратно.

Хочется задать вопрос, что за руководство такое? На одного человека повесить столько вызовов и при этом дать машину только на час. Они что, издеваются над людьми? Я думаю, что выборы пройдут достойно в этом году, и каждый белорус откроет глаза и поднимется с дивана для того чтобы отдать свой голос за нормального кандидата. Пусть уже уступит Лукашенко место молодым. Как говориться, рыба гниет с головы. Стоп таракан!

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