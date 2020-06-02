Литовский профессор: Нельзя доверять официальным белорусским данным 4 2.06.2020, 17:37

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Геркус Габартас

Фото: 15min.lt

Это стало понятно на примере коронавируса.

Тактика фальсификации данных и отравления населения во время чернобыльской аварии остается преобладающей в Беларуси и сегодня, считает профессор университета им. Ремериса и адвокат Геркус Габартас. По словам профессора, доверять официальным белорусским данным нельзя, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Обязательства Беларуси по ядерной ответственности не соответствуют рискам, связанным с Островецкой АЭС. Литовские власти должны как можно скорее принять конкретные меры для расширения арсенала средств правовой защиты населения, бизнеса и самого литовского государства как потенциальной жертвы ядерной аварии в Островце», — заявил Габартас.

Литовский профессор назвал ситуацию с коронавирусом серьезным «стресс-тестом» для властей, показывающим, как государство способно справляться с экстремальной ситуацией. «После того, как президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность, Лукашенко цинично ответил, предложив президенту Литвы «разобраться с его вирусом. Разве мы не получим подобный ответ от Беларуси в случае ядерного инцидента на Островской АЭС?», — заявил Габартас.

По мнению профессора, Литва должна стремиться к предотвращению запуска первого реактора и к прекращению дальнейшего строительства БелАЭС.

«Если Литве удастся заручиться поддержкой ЕС или, по крайней мере, соседних стран в блокировании импорта «грязного» электричества после пуска Островецкой АЭС, дальнейшее ее развитие просто не окупится для Беларуси», — пояснил Габартас.