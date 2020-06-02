ЕС: Тихановский и другие активисты должны быть немедленно освобождены 22 2.06.2020, 17:48

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Сергей Тихановский

Фото: euroradio

Власти должн обеспечить свободу собраний и выражения мнений.

"Развитие событий в Беларуси на протяжении последних нескольких дней вызывает серьезные вопросы относительно соблюдения властями прав человека и основных свобод", — заявил БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

Он подчеркнул, что задержанные блогер Сергей Тихановский, оппозиционный политик Николай Статкевич и другие гражданские активисты и участники мирных акций протеста "должны быть немедленно освобождены, а их уголовное и административное преследование прекращено".

"По мере приближения Беларуси к президентским выборам важно, чтобы власти обеспечивали свободу собраний и выражения мнений. Мы также призываем Беларусь своевременно пригласить БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами в соответствии с обычной практикой, — сказал Стано. — Европейский союз привержен стабильному, демократическому и процветающему будущему для Беларуси на благо ее народа. Мы продолжим нашу работу со всеми заинтересованными сторонами, твердо придерживаясь этой цели".

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли от ситуации с правами человека зависеть выделение помощи ЕС для Беларуси, в том числе на борьбу с последствиями COVID-19, Стано отметил, что финансовая помощь Беларуси в связи с пандемией является частью пакета чрезвычайной поддержки для стран Восточного партнерства.

"Он нацелен на неотложные меры в области здравоохранения по преодолению кризиса и удовлетворение связанных с ним гуманитарных потребностей, а также на более долгосрочное и структурное воздействие на общество и экономику наших стран-партнеров, — заявил представитель ЕС. — В связи с этой поддержкой ЕС постоянно подчеркивал, в том числе в телефонном разговоре 21 апреля между высоким представителем Боррелем и министром иностранных дел Макеем, важность того, чтобы белорусские власти выполняли рекомендации ВОЗ".

Чтобы претендовать на получение макрофинансовой помощи от ЕС, Беларусь "должна иметь программу с Международным валютным фондом и отвечать определенным политическим предварительным условиям", сказал Стано.