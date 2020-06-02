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Associated Press: Китай намеренно сдерживал сведения о коронавирусе

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  • 2.06.2020, 17:58
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Associated Press: Китай намеренно сдерживал сведения о коронавирусе
Фото: Xinhua

Действия китайских властей в минувшем январе не заслуживали приветствий.

Действия китайских властей в минувшем январе, когда ВОЗ приветствовала быструю реакцию Пекина на вспышку коронавируса, отнюдь не заслуживали приветствий. Никакой "своевременной реакции" Пекина на коронавирус - не было. Никакой приверженности Китая открытости, о чём писала в январе ВОЗ - не было.

В действительности, именно власти Китая сдерживали распространение информации, в которой так нуждался мир и, прежде всего, Всемирная организация здравоохранения. Об этом пишет сегодня агентство Associated Press, передает «Радио Свобода».


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