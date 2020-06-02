Жители Кировска говорят о сотнях инфицированных коронавирусом 4 2.06.2020, 18:09

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В городе ввели масочный режим.

В связи с эпидемической ситуацией руководство Кировского райисполкома ввело дополнительные меры для прекращения распространения коронавирусной инфекции. Главный государственный санитарный врач Кировского района Евгения Власова рассказала «Белсату», что меры будут действовать, пока ситуация не улучшится.

По словам главного врача Кировского районного центра гигиены и эпидемиологии Евгении Власовой, специальное решение принял Кировский райисполком.

«Я не владею информацией, насколько ситуация с заболеваниями в Кировске отличается от других районов. Ситуация такая же, как и везде, это единственное, что я могу сказать. Статистику имеет только Минздрав. Поэтому я не могу сказать, сколько инфицированных в Кировске», – сказала главный санитарный врач Кировского района Евгения Власова.

Решение Кировского райисполкома. Фото: kirovsk.gov.by

Тем временем местный райисполком обязал жителей района обязательно использовать индивидуальные средства защиты. Учреждениям района разрешается не обслуживать клиентов, не имеющих масок. В торговых объектах вводится ограничение количества посетителей. Полностью в районе запрещена выездная торговля, рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий.

В местном райисполкоме получить комментарий вокруг ситуации с ограничениями и с заболеваниями COVID-19 «Белсату» в течение дня не удалось. Заместители председателя райисполкома или находятся на больничном, или их не было на рабочем месте.

Местные жители говорят, что именно райисполком и стал одним из эпицентров заражения коронавирусом.

«Знаю, что доказательств тому нет, но люди у нас говорят, что в райисполкоме состоялось какое-то большое то ли собрание, то ли семинар. И приехали люди со всего района и во время встречи многие заразились. Инфицирована коронавирусом и заместитель председателя райисполкома. Кстати, раньше на карантине было местное РАЙПО», – рассказал Александр, житель Кировска.

Корреспондент «Белсата» пытался дозвониться до заместителя райисполкома Татьяны Белявской, но секретарь подтвердила, что она на больничном.

Жители города говорят, что на самом деле количество инфицированных в районе довольно большое.

«Говорят что у нас более 160 человек заразились. Райисполком закрыли и ввели повсюду масочный режим», – рассказала «Белсату» жительница города Евгения.

Решение Кировского райисполкома. Фото: kirovsk.gov.by

Примечательно, что постановление райисполкома появилось 29 мая, но подписано оно задним числом. Ограничения в районе ввели с 25 мая и меры будут действовать до особого распоряжения местной власти.

«Паники не слышно только рассказывают, что тот подхватил инфекцию, или тот. Вот, например, мой друг с женой на той неделе заболели, но они в легкой форме, лечатся дома. Ну а так действительно, с воскресенья у нас уже без масок в магазин не пускали», – рассказывает житель Кировска Александр.