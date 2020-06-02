Крекс! Фекс! Пекс! Вадим Зайдман

2.06.2020, 18:15

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Вадим Зайдман

Российская империя — нежизнеспособна, она такая никому не нужна, в первую очередь самим россиянам.

Просто диву даешься, как долго еще российские либералы будут обманываться рады, теша себя иллюзиями о постпутинской свободной России — в ее неизменных границах. Причем речь идет о либералах, нисколько не мучимых имперскими фантомными болями. Вот последним по времени допустил возникновение такой "прекрасной свободной России будущего" Гарри Каспаров — человек, уж точно никогда не замеченный ни в каких имперских воззрениях.

Когда же российские либералы перестанут повторять эту мантру о "прекрасной свободной (демократической, правовой, справедливой) России" и поймут, что это — оксюморон?

Что эта Россия, которая есть сегодня, в ее сегодняшних границах, Российская империя — по определению не может стать прекрасной свободной Россией. Даже в будущем, даже в далеком будущем.

Что она, такая, в сегодняшних границах, Российская империя — нежизнеспособна, что она такая никому не нужна, в первую очередь самим россиянам, что она представляет смертельную угрозу не только всему миру — но прежде всего самой себе. Причем дело не только в ее кровавом прошлом и настоящем.

Даже если б за Российской империей не тянулся сквозь столетия шлейф кровавых преступлений, продолжающихся и сегодня, даже если б расположившееся в России как оккупационная армия государство (Александр Герцен (с)) не было виновным в истреблении миллионов не только чужих, но и собственных граждан, даже если б это была, по Чубайсу, империя либеральная (хотя либеральная империя — это тоже по определению оксюморон) — все равно в 21-м веке она была бы нежизнеспособна и рано или поздно распалась бы. Просто потому, что не величиной определяется величие страны (Александр Янов (с)). В 21-м веке уж точно. Любая империя, сколь угодно либеральная, в 21-м веке обрекает себя на неизбежное отставание от других стран. Эта тенденция обозначилась уже как минимум во второй половине 20-го века, и именно поэтому все империи в течение прошлого века распались. Не потому, что стали такие хорошие, а прежде всего потому, что быть империей стало экономически невыгодно, неэффективно.

Путин же, этот, по чьему-то меткому выражению, выдающийся политик 19-го века, мучимый имперскими фантомными болями, в попытке избыть "крупнейшую геополитическую катастрофу 20-го века" сделал всё для ускорения процесса распада, почти наверняка исключив всякую перспективу того, чтобы Россия трансформировалась в некую конфедерацию наподобие Евросоюза или хотя бы пародийное СНГ. Чтобы она именно распалась, как ледяное покрытие весной. Чтобы случилась "крупнейшая геополитическая катастрофа 21-го века".

От того, что истина неприятна, она от этого не перестает быть истиной.

Можно, конечно, сидеть и ждать, как буратины на Поле чудес, что раковая опухоль под именем Российская империя сама собой рассосется или хотя бы превратится в опухоль доброкачественную — и Россия станет свободным процветающим государством. Можно ждать и уговаривать себя, хоть до скончания века. Но, ей-богу, скорее Буратино, закопавший в землю пять золотых, усердно поливая грядку, дождется урожая деревьев с золотыми монетами вместо листьев, нежели мы — прекрасную свободную Россию при сохранении в нетронутом виде ее имперской матрицы.

По-о-оле чуде-е-ес

В Стране дураков!

Крекс! Фекс! Пекс!

Вадим Зайдман, kasparov.ru