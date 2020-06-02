Пенсионер сделал удивительные снимки Солнца в своем саду 2.06.2020, 18:27

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фото: Paul Andrew

Фотофакт.

66-летний бывший преподаватель по фотографии сделал серию невероятных снимков поверхности Солнца из своего сада в Кенте, Англия, пишет «Популярная механика».

Пол Эндрю сделал снимки с помощью телескопа Lund 152. Серия кадров показывает бурлящую поверхность нашей звезды, которая находится более чем в 150 миллионах километров от Земли.

Фотограф говорит, что лучше всего снимать Солнце летом, когда оно находится высоко в небе, относительно закрыто облаками и доступно намного дольше по времени. «Я использую свой телескоп как можно чаще сейчас. В зимние месяцы, Солнце находится очень низко на небе, его сложно увидеть».

Выйдя на пенсию, Пол Эндрю хотел объединить свои интересы в искусстве и астрономии. «Я просто нахожу невероятным, что изображения, которые сейчас делают любители, намного превосходят те, которые были сделаны крупнейшими телескопами мира всего несколько лет назад», — объясняет он.

Однако, по его словам, фотографирование Солнца сопряжено с техническими трудностями и зависит от изрядной доли везения. В отличие от многих астрономических объектов, Солнце всегда меняется, и вы никогда не знаете, чего ожидать, рассказывает бывший преподаватель по фотографии.

фото: Paul Andrew

фото: Paul Andrew