Фотофакт: «Скорые» приезжают к белорусам по всему Минску

Фотофакт: «Скорые» приезжают к белорусам по всему Минску4
- 2.06.2020, 18:54
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Новые фото из Минска. Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию, передает телеграм-канал «Баста!».
Фото сделаны по адресам: Вышелесского, 11, Козыревская 34, Кунцевщина, 33, Папанина, 15, Шугаева, 23/1.
Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.
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