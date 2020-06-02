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Фотофакт: «Скорые» приезжают к белорусам по всему Минску

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  • 2.06.2020, 18:54
  • 4,514
Фотофакт: «Скорые» приезжают к белорусам по всему Минску
фото: телеграм-канал «Баста!»

Последние данные.

Новые фото из Минска. Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию, передает телеграм-канал «Баста!».

Фото сделаны по адресам: Вышелесского, 11, Козыревская 34, Кунцевщина, 33, Папанина, 15, Шугаева, 23/1.

Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.

фото: телеграм-канал «Баста!»
фото: телеграм-канал «Баста!»
фото: телеграм-канал «Баста!»
фото: телеграм-канал «Баста!»
фото: телеграм-канал «Баста!»
фото: телеграм-канал «Баста!»

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