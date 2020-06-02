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COVID-19 выявлен в очередной школе в Гродно

  • 2.06.2020, 19:07
  • 2,178
COVID-19 выявлен в очередной школе в Гродно
Фото: grodnonews.by

На карантине ученик и учителя.

Вспышка Covid-19 в гродненской школе №39. Коронавирусом заражен ученик 7-го класса, несколько учителей, контакты первого уровня отправлены на самоизоляцию, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Вчера в очередной раз санэпидемстанция приезжала в 39-ую среднюю школу в Гродно, - пишет читатель. - Причина вызова: коронавирусом заболел ученик 7А класса. Обработали сам класс, места, где находились дети и мужские туалеты.

Масочный режим выборочный, так как начались каникулы, детей нет. Дети уже сидели на карантине в связи с заболеванием учителей. Все учителя, что приходили в этот класс вести уроки, могут быть контактами".

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