Среднерыночная цена биткоина резко опустилась ниже $10 000 2 2.06.2020, 19:21

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На некоторых торговых площадках стоимость актива снижалась до $9400, на других — до $9100 и до $8600.

Вечером 2 июля среднерыночный курс биткоина резко опустился ниже отметки в $10 000, до $9400. Сейчас, по данным Coinmarketcap, цена монеты составляет $9610. Однако на некоторых площадках она падала сильно ниже, передает РБК.

Например, на криптодеривативной бирже BitMEX цена биткоина снижалась до $8600, после чего мгновенно вернулась к уровню в $9500, возле которого торгуется на данный момент. Это могло произойти из-за мгновенной ликвидации большого количества длинных позиций трейдеров.

Фото: BitMEX

Несколько «прострелов» также произошло на бирже Binance. На ней курс биткоина в паре к USDC падал до $9150. На платформе Binance Futures цена токена XRP пот отношению к USDT на мгновение опускалась до $0,153.

График Bitcoin на бирже Binance (Фото: Binance.com)

График XRP на платформе Binance Futures (Фото: Binance.com)

На данный момент неизвестно, что могло послужить причиной резкого снижения курса первой криптовалюты. Однако ранее миллиардер и глава Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал, что курс биткоина начнет расти быстрее, как только преодолеет уровень в $10 000. В то же время аналитик Яшу Гола предположил, что цена монеты может достигнуть отметки в $11 000 в течение нескольких недель.