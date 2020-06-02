Белорусы требуют освободить Сергея Тихановского и других политзаключенных 5 2.06.2020, 19:28

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Фото: tut.by

В Сети появилась петиция с требованием освободить народного блогера и других задержанных.

Задержание Тихановского является грубым нарушением его конституционных прав участвовать в избирательной кампании, цитирует b-g.by авторов обращения.

На Change.org появилась петиция с требованием немедленно освободить задержанных вечером 29 мая в Гродно блогера Сергея Тихановского и других членов его команды.

«Мы, нижеподписавшиеся граждане Беларуси, требуем немедленного освобождения Сергея Тихановского и задержанных вместе с ним членов его команды. Пикет, на котором задержали Тихановского Сергея, был законным и мирным. Задержание Тихановского является грубым нарушением его конституционных прав участвовать в избирательной кампании и давлением на команду претендента на кандидата в президенты Беларуси. Требуем наказать всех виновных в организации провокации, направленной против Сергея и его команды 29 мая в Гродно во время сбора подписей за кандидата в президенты Тихановскую Светлану. Мы требуем обеспечить законность и равные возможности для проведения избирательной кампании всех претендентов на пост президента Беларуси», – говорится в петиции.

Напомним, 29 мая Сергей Тихановский приехал в Гродно, где проходил пикет инициативной группы в поддержку его супруги Светланы Тихановской, которая выдвигается кандидатом в президенты. Ближе к вечеру к блогеру стала цепляться какая-то женщина, которую сам Тихановский назвал провокатором. Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. После того на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера и членов его команды.

После инцидента Светлана Тихановская выступила с официальным заявлением по поводу случившегося в Гродно. По словам женщины, имела место провокация, а пикет носил законный и мирный характер.

В воскресенье, 24 мая, создатель видеоблога «Страна для жизни» провел пикет по сбору подписей у столичного рынка Комаровка. На пикет пришло так много людей, что очередь растянулась почти на километр. После этого в разных уголках Беларуси проходят пикеты в поддержку Тихановских, которые собирают очереди.

Напомним, Сергей Тихановский сам собирался выдвигаться кандидатом в президенты, но не смог лично подать документы, поскольку отбывал в ИВС 15 суток, которые за получил за освещение декабрьской акции протеста в Минске против интеграции с Россией. Заявление на регистрацию инициативной группы по сбору подписей за выдвижение Сергея Тихановского кандидатом в президенты подавала его жена, но ЦИК отказал ему «в связи с нарушением порядка подачи документов». В тот же день Светлана Тихановская подала документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению себя в качестве кандидата в президенты и была зарегистрирована.