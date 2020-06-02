Поляки смогут получить дотацию до €1136 на сбор дождевой воды 1 2.06.2020, 19:49

2,658

Президент Польши и министр климата объявили о начале осуществления программы «Моя вода».

Субсидию до 5000 злотых (1136 евро) на установку приборов, собирающих дождевую воду или талый снег, предлагает новая госпрограмма Польши «Моя вода», передает «Радио Польша».

Президент Польши Анджей Дуда и министр климата Михал Куртыка 2 июня объявили о начале осуществления программы. Анджей Дуда отметил, что в рамках борьбы с засухой в Польше через 10 лет будет собираться 15% дождевой воды. Президент Польши считает, что любой житель страны может внести свой вклад в улучшение гидрологической ситуации в Польше: «Пользователи программы смогут получить до 85% софинансирования, но не более 5000 злотых из Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства».

Эти средства могут быть потрачены, например, на строительство резервуара для дождевой воды.