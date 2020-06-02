Павел Северинец: Народ, приходи — Лукашенко, уходи! 5 2.06.2020, 19:51

3,392

Фото: svaboda.org

В воскресенье, 7 июня, по всей Беларуси пройдут легальные пикеты по сбору подписей за перемены.

Сопредседатель БХД Павел Северинец призвал белорусов в воскресенье прийти на легальные пикеты протеста и солидарности.

Друзья!

7 июня, 12.00. Народ, приходи - Лукашенко, уходи!

В воскресенье 7 июня в 12:00 по всей Беларуси пройдут легальные пикеты в Минске, областных центрах, городах с населением более 100 тысяч жителей и некоторых районных центрах. Команды сборщиков подписей становятся в центре города. У вас есть абсолютно законная возможность прийти туда, чтобы высказаться о «седьмом сроке» Лукашенко и продемонстрировать солидарность с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими незаконно задержанными людьми.

Диктатор боится и нервничает. Тысячи людей, которые вышли 31 мая в центры белорусских городов и стояли под бело-красно-белыми флагами, вдохновляли белорусов по всей стране и вызвали переполох и брожение среди чиновников. Результатом этого страха стало задержание некоторых лидеров и активистов, а также очередные оскорбления в адрес народа.

Даже в последние несколько дней Лукашенко грубо нарушил Конституцию и Избирательный кодекс. Он не имеет права снова баллотироваться на президентских выборах!

Теперь наша главная задача - чтобы на официальных пикетах 7 июня было еще больше людей, чем 31 мая. Приглашение подписывать изменения - через социальные сети, телефонные звонки, местные чаты и паблики, местные СМИ, блогеров - разрешено действующим законодательством. Конечно, мы просим вас быть в масках и с социальной дистанцией ввиду пандемии.

Мы - граждане Беларуси и хотим видеть свободную страну для жизни. Поэтому белорусские национальные символы будут уместны при сборе подписей. Флаги России, СССР или других стран будут восприниматься как провокация.

Мы также призываем не поддаваться на провокации отдельных проституток или симулянтов, даже в форме. Наша задача - набрать массу и силы за счет растущей спокойной, мирной, но решающей волны перемен.

Особое внимание следует уделить поддержке заключенных, солидарности и единства.

При этом нужно понимать: просто подпись и даже голосование не дают победы. Решает воля всего народа, которые выходят, чтобы сказать «НЕТ!» Лукашенко и «ДА!» свободной Беларуси.

Верым, можам, пераможам!

Увидимся в воскресенье в 12.00.

Жыве Беларусь!