Эксперт: РФ доедает запасы советских времен и уже не может вмешаться в космическую гонку США и Китая 2.06.2020, 20:36

2,106

Колесник: Запуск Crew Dragon ознаменовал окончание монополии России на доставку космонавтов на МКС

Фото: Andrii Kolesnyk / Facebook

Россия больше ничего не может предложить миру в космической сфере.

За последние девять лет за доставку астронавтов на орбиту американцы заплатили "Роскосмосу" около $4 млрд. Об этом в комментарии изданию "Гордон" рассказал советник главы Государственного космического агентства Украины, эксперт в аэрокосмической деятельности Андрей Колесник.

"Запуск космического аппарата Crew Dragon – событие неординарное. Оно ознаменовало окончание монополии России на доставку космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Это расширяет возможности работы на станции, поскольку позволяет доставлять туда большее количество астронавтов. Они смогут делать больший объем научных работ, исследований, а не только заниматься текущим ремонтом, как это было много лет подряд. Возможность запускать американских астронавтов на американской ракете с территории США дает возможность по-другому разговаривать с Россией. То есть сейчас Америка перехватывает у РФ возможность диктовать условия дальнейшей экспансии в глубокий космос", – отметил Колесник.

По его словам, в последнее время американцы практически полностью оплачивали полеты российской ракеты "Союз".

"За девять лет, пока у США не было своего ракетоносителя для доставки астронавтов на орбиту, американцы заплатили "Роскосмосу" около $4 млрд. Последние миссии и вовсе оплачивались американской стороной, потому что тариф, который выставляли россияне за доставку одного американского космонавта на МКС ($90 млн), полностью покрывал все затраты российской стороны на подготовку и запуск пилотируемых миссий. То есть вся финансовая нагрузка за доставку астронавтов, их работу на станции и возвращение на Землю фактически ложилась на США. Только техника была российской. А вообще-то, советская. Она просто модернизирована немного. Теперь России придется решать, где брать деньги на доставку собственных космонавтов на МКС. Хотя они уже договариваются про бартер: один американский астронавт будет летать на каждом "Союзе", а один российский – на борту американского корабля", – рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что Россия выбыла из космической гонки и уступила место Китаю.

"На сегодня с точки зрения геополитики в космосе мы имеем двух больших игроков – США и Китай. Китайцы удачно скопировали советские системы, испытывают свой новый космический аппарат для доставки тайконавтов на космическую станцию, которую они собираются запускать через два года. У них есть полный арсенал для пилотируемых космических полетов и пребывания на космической станции продолжительный период. И я считаю, что Россия уже не сможет вмешаться в эту космическую гонку США и Китая. Кроме модернизации своих технических средств, РФ больше ничего не может предложить. Не только из-за нехватки денег. Сама структура космической деятельности в стране не содействует появлению таких людей, как Илон Маск, не содействует развитию технической мысли и все еще базируется на советских принципах. Фактически Россия доедает запасы с советских времен", – подчеркнул Колесник.

По его мнению, у Украины есть шанс присоединиться к американской лунной программе.

"Возможности Украины участвовать в этой большой космической игре будут зависеть от собственной политики. Мы пока такой политики не имеем. Мы двигаемся по пятилетнему циклу, который был заложен еще в советские времена. Это не стратегическое планирование, а скорее латание дыр. Нам надо поменять парадигму, и сейчас для этого хорошее время. Есть приглашение от американской стороны присоединиться к их лунной программе, и нам еще есть что предложить", – резюмировал Колесник.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту разработанный частной компанией SpaceX корабль Crew Dragon, на ее борту находились два астронавта.

31 мая Crew Dragon состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции. Прибывшие члены миссии Crew Demo-2 Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС и присоединились к участникам 63-й экспедиции – Кристоферу Кэссиди, Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

Впервые за девять лет пилотируемый космический пуск осуществлен с территории США, впервые в истории коммерческий космический корабль с людьми совершил стыковку с орбитальной станцией. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз", а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.