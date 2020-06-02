Власти скрывают от Светланы Тихановской местонахождение Сергея Тихановского 3 2.06.2020, 21:18

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Светлана Тихановская

Жизнь народного блогера в опасности.

По уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции задержаны девять человек. У четверых из них прошли обыски. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

В рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента в Гродно, задержаны девять человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Саков содержится в ИВС в Гродно, остальные — в столичном ЦИП на Окрестина.

Вечером 1 июня закончился трехдневный срок с момента задержания Тихановского и еще семи человек. На свободу никто из них не вышел. Как пояснил tut.by Валентин Стефанович, это значит, что срок содержания под стражей без предъявления обвинения им продлен до 10 суток.

— После истечения 10 суток (до вечера 8 июня) им обязаны предъявить обвинение или освободить, — рассказал правозащитник. Он добавил, что, по имеющейся у них информации, обвинение пока не предъявлено.

Вечером 1 июня стало известно, что в гродненской квартире Владимира Наумика прошел обыск. По его результатам были изъяты ноутбук, флешки. Обыск проводили сотрудники милиции.

Обыски прошли в квартирах у Евгения Розниченко, Сергея Колмыкова, Василия Бобровского, а также некоторых родственников задержанных.

Днем 2 июня правозащитникам стало известно, что оператор YouTube-канала «Страна для жизни» Вергилий Ушак переведен в СИЗО, однако какое именно — в СИЗО или на Володарского — пока неизвестно.

Как сообщила мама Артема Сакова, ее сына из гродненского изолятора перевели в Минск.

А Светлана Тихановская не может найти своего мужа. В ЦИП на Оркестина брать передачу для Сергея Тихановского отказались, заявив, что его перевели в СИЗО-1. Однако на Володарке говорят, что блогера у них нет, сообщила в Twitter «Страна для жизни».

Блогер Тихановский руководит группой по сбору подписей за выдвижение в кандидаты на президентских выборах Светланы Тихановской, его жены. Выдвижение его самого заблокировал ЦИК.