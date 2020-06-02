Жительница Минска: Лукашенко и Караник – преступники 2.06.2020, 21:47

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Приказ Караника не ставить «корону» и пневмонию заработал?

Минчанке отказались ставить даже диагноз пневмония, несмотря на все симптомы Covid-19. Подтвердить заболевание получилось только после КТ в платной клинике, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Лукашенко и Караник – преступники, - пишет она. - Расскажу, как коронавирус якобы "идет на убыль".

Для поликлиники я здорова, кашель без температуры, слабость, боль в спине, диагноз не ставят. Сделала в "Лодэ" КТ, оказалось, что есть очаговая пневмония с двух сторон.

Вызываю в субботу врача из 35-й поликлиники Минска. Они говорят, что очень много вызовов, и не знают когда придут. Ладно, говорю, привезет муж, если нет очереди.

Приехала, очереди нет, но на приёме сидит врач, чтобы не обидеть - "божий одуванчик". Отправляет в доврачебный, несмотря на то, что я - с подтверждением КТ. Потом выписывает мегасеф и клатримицин. И отправляет домой.

В понедельник из 35-й поликлиники вызвала врача, он так и не явился. Вот это "государство для народа". И врут, что у них все very good".

Напомниме, ранее медик из Сморгони рассказал, что министр здравоохранения запретил ставить диагноз пневмония и коронавирус.

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