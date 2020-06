Ученые определили, где на Земле самый чистый воздух 2 2.06.2020, 22:03

Результатами исследования поделились ученые из Государственного университета Колорадо.

Группа ученых из Государственного университета Колорадо определила атмосферный регион на Земле, на который не повлияла деятельность человека.

Результаты соответствующего исследования ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает hromadske.ua.

Так, ученые выяснили, что на воздух пограничного слоя атмосферы, который питает нижние облака над Южным океаном, никак не повлияла деятельность людей. Оно не загрязненное частицами аэрозолей, которые производят люди.

Чтобы это выяснить, команда ученых использовала бактерии, как индикатор для определения ключевых свойств нижней атмосферы. Аэрозоли, которые управляют свойствами облаков над Южным океаном, тесно связанные с биологическими процессами в воде. Исследование показало, что Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов и откладывания питательных веществ из южных континентов.

В целом это показывает, что Южный океан является одним из немногих мест на Земле, на которое не повлияла деятельность людей.

Отмечается, что именно эту часть планеты для исследования ученые выбрали, потому что подозревали, что она будет загрязнена меньше всего.