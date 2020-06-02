У дома Евгения Афнагеля дежурят неизвестные в штатском 9 2.06.2020, 22:20

7,653

Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Координатора «Европейской Беларуси» хотят арестовать.

Несколько машин с людьми, похожими на сотрудников милиции, стоят на ближайших к дому координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля перекрестках и у входа.

Об этом пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" сообщила супруга политика Екатерина Людвиг.

"Сегодня примерно в 21:00 я заметила три автомобиля, в каждом из которых находилось по два-три человека. Они стоят до сих пор на улицах возле дома, где мы живем, а также у входа во двор. Такое происходит уже не в первый раз. Ранее ту же самую картину мы наблюдали перед тем, как Евгения похищали и арестовывали", - сказала Екатерина Людвиг.

Напомним, ранее были арестованы активисты гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Войнич и Максим Винярский.