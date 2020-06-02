В ПА ОБСЕ осудили арест Тихановского и других белорусских политзаключенных 2 2.06.2020, 22:45

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Парламентская ассамблея ОБСЕ выступила с заявлением в связи с задержанием белорусских активистов.

Парламентская ассамблея ОБСЕ заявила, что задержание активистов оказывает пугающее воздействие на общество, передает БелаПАН.

Председатель постоянного комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Кириакоса Хаджианни, его заместитель Михаэль Георг Линк и докладчик Кари Хенриксен выступили с совместным заявлением.

— В связи с выборами, которые пройдут всего через два месяца, очень важно, чтобы власти в Беларуси сделали все возможное, чтобы создать полноценную и открытую среду для проведения кампании. Мы очень обеспокоены тем, что задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кампаний, но и оказывает пугающее воздействие на общество. Поэтому мы призываем власти проявлять максимальную сдержанность в преддверии важных президентских выборов 9 августа и надеемся на более свободную обстановку, чем мы ранее наблюдали, — заявили в ОБСЕ.