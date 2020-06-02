Reuters: По всей Беларуси прокатились протесты под лозунгом «Стоп таракан!» 1 2.06.2020, 22:55

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Фото: reuters

Белорусы выходят ставить свои подписи против Лукашенко с тапками в руках.

В Беларуси поддерживают оппозицию перед выборами. И выходят ставить свои подписи за кандидатов с тапками в руках.

В столице Беларуси — Минске — за пределами крытого продовольственного рынка в воскресенье образовалась длинная очередь, поскольку люди в течение нескольких часов ожидали, чтобы отдать свою подпись оппозиционным кандидатам, оспаривающим президентские выборы в августе. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые несли тапки — символ движения протестов против Александра Лукашенко, сравнивая его с персонажем таракана из детской сказочной книги, которого они хотят раздавить. Подобные очереди становятся все более привычными по всей Беларуси, а Лукашенко столкнулся с наибольшей политической проблемой за последние годы.

Фото: reuters

Общественное недовольство тем, как Лукашенко справляется с пандемией коронавируса, сочетая это с недовольством экономикой и правами человека, что еще больше усиливает оппозицию его правлению.

Для того, чтобы бросить ему вызов, 9 кандидатам необходимы 100 тыс подписей избирателей. Очередь в Минске растянулась примерно на километр, чтобы поставить подпись за нескольких кандидатов.

9 августа в Беларуси состоятся очередные выборы президента. Лукашенко собирается баллотироваться уже на седьмой срок.