Виктор Бабарико предложил провести референдум по изменению Конституции 20.06.2020, 8:15

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Его видеообращение было записано до ареста.

Виктор Бабарико до задержания записал обращение. 19 июня его опубликовали на YouTube. На видео он предложил провести общереспубликанский референдум, чтобы изменить Конституцию Беларуси, взяв за образец документ 1994 года, сообщает tut.by.

По словам Виктора Бабарико, в Беларуси необходимо менять существующий конституционный порядок. Раньше он считал, что это должен сделать президент.

— После этого месяца я считаю, что это не обязательно роль президента. Я хочу объявить новую инициативу, и я очень надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года. Где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение трех ветвей власти. И самое главное — было право народа на определение своей судьбы, — сказал Виктор Бабарико.

— Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч [подписей], то уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч [подписей, необходимых для проведения референдума]. Людей, которые будут готовы независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть. Страной, в которой будет напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и самое главное — уважение к народу.

Для реализации этого плана, по словам Бабарико, нужно сформировать инициативную группу больше ста человек, сформулировать необходимые изменения, которые вынесут в вопросы референдума, и собрать 450 тысяч подписей.

— Я считаю, что эта инициатива ярчайшим образом покажет единство белорусского народа, его стремление к настоящему народовластию. Я думаю, независимо от того, кто будет 9 августа победителем, к Новому году Беларусь будет с новой Конституцией, — сказал Виктор Бабарико на видео.

Ранее Виктор Бабарико заявлял, что у него есть план «Б» на случай задержания: «Мы на удаленке привыкли работать, вот считайте, что, если что, это будет разговор с народом по удаленке. И у нас такие сценарии есть и до 9 августа и дальше. Все есть. Что делать — мы знаем».

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.