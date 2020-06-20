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Видеофакт: Минчане на Зыбицкой поют «Перемен!» Цоя

  • 20.06.2020, 8:23
Видеофакт: Минчане на Зыбицкой поют «Перемен!» Цоя
Иллюстрационное фото: tut.by

Даже после полуночи в центре Минска было жарко.

На улице Зыбицкой танцевали, пели «Перемен!» и кричали «Жыве Беларусь!» уже после того, как акция протеста на проспекте Независимости закончилась, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Зыбицкая с народом!», «Революция - это праздник», - пишут по этому поводу пользователи телеграм-каналов.

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