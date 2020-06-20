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В центре Минска акция солидарности продолжалась до глубокой ночи

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  • 20.06.2020, 8:45
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В центре Минска акция солидарности продолжалась до глубокой ночи
Фото: «Наша Ніва»

Люди самоорганизовывались стихийно.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

В центре Минска акция солидарности продолжалась до глубокой ночи. Люди самоорганизовывались стихийно.

«Минск стоит на зло врагам Свободы! Плешивый колхозник сам не понимает, что наделал», - отметил популярный блогер Nexta.


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