В центре Минска акция солидарности продолжалась до глубокой ночи2
- 20.06.2020, 8:45
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Люди самоорганизовывались стихийно.
На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.
В центре Минска акция солидарности продолжалась до глубокой ночи. Люди самоорганизовывались стихийно.
«Минск стоит на зло врагам Свободы! Плешивый колхозник сам не понимает, что наделал», - отметил популярный блогер Nexta.