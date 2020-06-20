Символом белорусских протестов становится цифра 97%9
- 20.06.2020, 8:53
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Молодые люди выбирают ее в качестве своего талисмана.
Символом белорусских протестов становится цифра 97%. Она означает, что сторонников перемен - абсолютное большинство что подавляющее большинство белорусов требуют немедленного ухода «Саши 3%»
Молодые люди выбирают цифру 97% в качестве своего «талисмана» на протестных акциях солидарности.
Многие читатели Charter97.org присылают на редакционную почту сообщения и пишут в комментариях к статьям, что «Хартия-97» сегодня стала «Хартией-97%».