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Сим сим, Хартия 97!
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Символом белорусских протестов становится цифра 97%

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  • 20.06.2020, 8:53
  • 9,342
Символом белорусских протестов становится цифра 97%
Фото: Hrodna Life

Молодые люди выбирают ее в качестве своего талисмана.

Символом белорусских протестов становится цифра 97%. Она означает, что сторонников перемен - абсолютное большинство что подавляющее большинство белорусов требуют немедленного ухода «Саши 3%»

Молодые люди выбирают цифру 97% в качестве своего «талисмана» на протестных акциях солидарности.

Многие читатели Charter97.org присылают на редакционную почту сообщения и пишут в комментариях к статьям, что «Хартия-97» сегодня стала «Хартией-97%».

Фото: tut.by

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