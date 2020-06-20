Символом белорусских протестов становится цифра 97% 9 20.06.2020, 8:53

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Фото: Hrodna Life

Молодые люди выбирают ее в качестве своего талисмана.

Символом белорусских протестов становится цифра 97%. Она означает, что сторонников перемен - абсолютное большинство что подавляющее большинство белорусов требуют немедленного ухода «Саши 3%»

Молодые люди выбирают цифру 97% в качестве своего «талисмана» на протестных акциях солидарности.

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