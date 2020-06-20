США могут приостановить выдачу некоторых типов рабочих виз 5 20.06.2020, 9:06

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Президент США Дональд Трамп готовит подписание указа.

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает указ по ограничению выдачи нескольких типов временных рабочих виз. Об этом независимо друг от друга сообщают газета New York Times и телеканал CNBC со ссылкой на источники. По данным СМИ, этот указ может быть подписан уже в ближайшее время, передает dw.com.

Предположительно, речь идет о визах типа J-1 и других визах, которые выдаются участникам программ культурного и профессионального обмена, указывает CNBC. По данным телеканала, соответствующий план продвигают, в первую очередь, советник Трампа Стивен Миллер, уже неоднократно выступавший за ужесточение миграционного законодательства, а также сотрудник министерства национальной безопасности Кен Кучинелли.

"Подобный шаг поможет развитию националистического стремления Трампа: Белый дом оправдает принятие указа, аргументируя это тем, что граждане США должны сохранить рабочие места в условиях, когда уровень безработицы из-за вызванного коронавирусом локдауна превысил 13%", - отмечает CNBC. Журналисты предполагают, что отмена некоторых рабочих виз ударит по индустрии путешествий, а также ресторанному бизнесу и другим отраслям американской экономики, которые связаны с программами выдачи краткосрочных рабочих виз.

Каких виз США могут коснуться ограничения

В то же время, по данным газеты New York Times, ограничения коснутся не только виз типа J-1, но и виз типа H-1B, которые часто выдаются программистам и другим высококвалифицированным специалистам. "По мнению некоторых критиков, они препятствуют тому, чтобы соответствующие рабочие места доставались американцам", - указывает издание.

Также могут быть затронуты визы типов L-1 (для членов руководства компаний) и H-2B (для сезонных рабочих, которые работают чаще всего в сфере ландшафтной планировки и гостиничного бизнеса).

В Белом доме не стали комментировать информацию относительно готовящегося указа об отмене некоторых типов виз. В ответ на прямой вопрос журналиста на брифинге 19 июня о том, готовится ли соответствующий указ и какого типа виз он коснется, представитель Белого дома Кейли Макинэни заявила следующее: "По этому вопросу у меня сегодня нет никаких заявлений. Я в курсе сообщений СМИ, но никаких объявлений нет".