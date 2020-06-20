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Посольства Великобритании и США потребовали освободить всех задержанных в Беларуси

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  • 20.06.2020, 9:18
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Посольства Великобритании и США потребовали освободить всех задержанных в Беларуси

Дипломатические миссии выступили с заявлениями.

Посольства Великобритании и США после задержаний участников акций в Беларуси 19 июня призвали власти страны уважать права на свободу слова и собраний, сообщает tut.by.

«Сегодняшние массовые задержания журналистов и мирных демонстрантов по всей Беларуси неприемлемы. Великобритания призывает правительство Беларуси уважать права на свободу слова и собраний, а также освободить всех произвольно задержанных», — заявили в посольстве Великобритании.

Освободить задержанных призвало и посольство США.

«США призывают правительство Беларуси придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих сегодняшнее мирное собрание людей», — сказано в сообщении посольства.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.


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