«В Гомеле сегодня была просто волшебная атмосфера» 5 20.06.2020, 9:32

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Фото: Белапан

А «Саше 3%» гомельчане пожелали страшных снов.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Гомельчанин Павел Каторжевский рассказал пресс-службе «Народной Грамады» об акции солидарности в его городе:

«В Гомеле сегодня была просто волшебная атмосфера. Тысячи людей, даже просто гулявшие по улицам, стоявшие на остановках и сидевшие в кафешках аплодировали в ответ на автомобильные гудки. Было непонятно, где протестующие, а где просто отдыхающие, как будто пятничная прогулка по центру города превратилась в один большой протест. Сигналили даже машины скорой помощи и общественный транспорт и , конечно же, из каждой третьей магнитолы доносилась цоевская «Перемен!».

Милиционеры извинялись перед людьми и просто уходили, если человек отказывался с ними идти. Тех, кого задерживали, сразу же выпускали. Над «тихарями» просто неприкрыто издевались.

А еще я познакомился с прекрасными молодыми людьми. Я просто подошел поинтересоваться обстановкой в самом начале, а через несколько часов прощался с уже с братьями. И я надеюсь, что скоро мы встретимся снова.

Я знаю, сегодня мы добьемся свободы, а завтра - справедливости.

Демократию - всем рабочим и угнетенным!

Свободу политзаключенным!

А «Саше 3%» я желаю страшных снов».