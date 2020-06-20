В Гродно цепь независимости протянулась на полтора километра 3 20.06.2020, 9:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Впечатляющие кадры.

9 июня Гродно присоединился к цепи независимости в поддержку задержанных во время президентской кампании. Сотни гродненцев стали рядом от Советской площади через Старый мост к филармонии, сообщает «Радыё Свабода».

Фото: «Радыё Свабода»

Люди начали становиться в цепь рядом с пикетами для сбора подписей за Светлану Тихоновскую и Валерия Цепкало около 19:00.

Фото: «Радыё Свабода»

Они регулярно хлопали в ладоши. Проезжающие рядом с площадью автомобили сигналили собравшимся почти беспрерывно. Люди, которые не знали, что происходит, спрашивали, что за праздник сегодня в городе.

Фото: «Радыё Свабода»

Постепенно очередь растянулась за пределы площади. Люди перешли через дорогу и стали под драмтеатром и дальше по всему Старому мосту.

Фото: «Радыё Свабода»

Цепь растянулась через весь Старый мост.

Фото: «Радыё Свабода»

Гродненка Ирина пришла с котом Рафаэлем ради лучшего будущего для своих детей.

Фото: «Радыё Свабода»

На пикет пришел гродненец Андрей с белой крысой. Андрей сообщил, что его питомец двумя лапками «за всех кандидатов, кроме одного».

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»