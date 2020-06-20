Путина обижают! 2 20.06.2020, 10:19

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Что не так с «исторической» статьей главы Кремля.

На коронавирусном карантине многие собирались заняться самосовершенствованием: накачать пресс, подучить иностранный язык, прочитать давно отложенные книги или пройти курс программирования. А у кремлевских чиновников, вероятно, наконец появилось время на программные статьи: глава Совета Безопасности Николай Патрушев на днях выпустил колонку об особых ценностях России, его заместитель Дмитрий Медведев – о безопасности в период пандемии, а вчера наконец вышла та самая статья Владимира Путина о Второй мировой войне, которую он грозился опубликовать еще несколько месяцев назад, сообщает «Радио Свобода».

Сергей Абашин

А они все пишут и пишут. Медведев о цифровой несвободе, Патрушев об универсальных ценностях, теперь Путин о начале второй мировой. И все за одну неделю. Это эффект карантина?

Наталья Маршалкович

Ковид ковидом, а геополитик не дремлет. Любимые секретные англо-германские протоколы в ход пошли. Небось, опять в бункере кино про Штирлица по сотому разу крутили.

Первым в Сети появился англоязычный перевод статьи, опубликованный журналом National Interest. Русскоязычная версия статьи появилась на официальном сайте Кремля на несколько часов позже, а сегодня ее опубликовала и "Российская газета".

Габриэль Суперфин

Перед чтением у меня вопросы:

писал он за американский гонорар? - Нельзя ли признать его инагентом?

Писал в нерабочее время или во время рабочего дня/ночи? - Не нарушил ли Президент трудовое законодательство, получая гонорар за личные занятия за счет рабочего времени?

И вообще, распространяется ли трудовое законодательство на работу Президентом?

Сергей Пархоменко

А забавно, что статья, про то, как нас все ужасно обидели со Второй Мировой Войной, как к нам все несправедливы, как нам все обязаны, как мы всем еще покажем, и как мы всех еще выведем на чистую воду, - та самая статья, которую Путин обещал согражданам уже много месяцев, пересказывал ее снова и снова, путаясь и сбиваясь, на своих пресс-конференциях и "прямых линиях" с российским народом, на совещаниях с министрами и на приемах с олигархами, - в итоге вышла по-английски.

О журнале National Interest многие услышали впервые – и бросились разбираться, почему этому изданию досталась такая честь. Разгадка лежала на поверхности.

Кирилл Шулика

National Interest - издается с 1985 года неоконсервативным "Центром национальных интересов". Издатель и главный исполнительный директор журнала — Дмитрий Саймс, многие говорят о том, что у него погоны известного ведомства, как у были у Кьезы. Достаточно сказать, что в редколлегии состоял Алексей Пушков. Среди известных авторов - Мария Бутина (2015 года статья "Медведь и слон" о том, что России выгодна победа Трампа) и Лайл Голстайн, который обосновал, почему американский эстеблишмент должен пересмотреть свои взгляды по поводу вхождения Крыма в состав России.

Издатель Саймс вместе со внуком Молотова Вячеславом Никоновым ведет общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Тираж несколько тысяч экземпляров.

Весело у них там.

Владимир Гельман

журнал четвертого квартиля по Scopus - не то чтобы совсем мусорный, но уровень максимально приближенный к плинтусу

Как стилистически, так и по содержанию статья президента напомнила многим учебники истории для старших классов времен СССР, а его интерес к событиям 75-летней давности, по мнению некоторых комментаторов, объясняется отсутствием интереса к настоящему, в котором он живет.

Александр Коляндр

Что касается статьи Путина. Я прочел.

1. Учебник истории для средней школы периода развитого социализма.

2. G5 надо все порешать

3. Бандера, Бандера, Бандера.

Зачем это все?

Юрий Альберт

Судя по приводимым цитатам из его новой статьи, Путина могли бы взять колумнистом на какой-нибудь второразрядный пропутинский сайт.

Сергей Абашин

Гора родила мышь. Человек, называющий себя президентом, написал глупость. И опубликовал на английском языке. Чтобы все в этом могли убедиться.

Аббас Галлямов

Изначально интерес Путина к истории был связан с желанием поэксплуатировать ее в интересах текущей политики. В последнее время он все больше становится формой эскапизма - способом от этой текущей политики бежать.

Александр Морозов

2020 год. Дедушка (1952 г.р.) написал статью для газеты "Советская Россия" с изложением истории второй мировой войны из учебника своего детства. Бедняга, он не продвинулся никуда с 1964 года в этих вопросах. Он предлагает в конце статьи Макрону и остальным собраться и всем вместе ознакомиться подробно с этим учебником советской истории, по которому мы с ним учились...

Кирилл Рогов

провидцем быть легко и приятно

позавчера давал интервью австрийскому журналисту: вот говорю, а эта статья Путина про вторую мировую - она тоже как билет на поезд, который уехал еще в прошлый вторник;

он говорит: какая статья? я говорю: ой, а он разве ее не опубликовал, про начало второй мировой, пакт Молотова-Рибентропа и возрождение большой пятерки?

полезли смотреть: нет, нету никакой статьи, конфуз

а сегодня - от сердца отлегло: опубликовал! про начало второй мировой, пакт Молотова-Рибентропа и возрождение большой пятерки

не только поезд ушел в прошлый вторник, но даже сумасшедшие, продолжавшие его ждать, разошлись, сочтя, что он, наконец, прибыл )

Размышляя о причинах начала Второй мировой войны, Путин по сути проводит параллели между Россией и нацистской Германией, отмечают некоторые комментаторы.

Григорий Юдин

В статье Путина о причинах Второй Мировой войны (где, кстати, наряду с откровенными глупостями и безответственными выпадами есть и вполне разумные вещи) привлекает внимание одно отсутствие. Там много раз называются все, кто виноват в этой катастрофе – Англия, Франция, Польша, Власов, Бандера, Ленин и так далее, и так далее, и даже, с оговорками, сталинский СССР.

Однако единственный, кто почти не упоминается в этом качестве – это Германия и весь нацистско-фашистский блок.

Конечно, можно это понимать так, что вина Германии очевидна, а с нацистов какой спрос – надо разбираться с тем, как Германии позволили разгуляться. Но это не то, что Путин хочет сказать. Он с самого начала принимает точку зрения Германии – теорию, согласно которой Вторая Мировая война была предопределена нечестными и унизительными условиями Версальского мира после Первой мировой. Эта теория, разумеется, в значительной степени верна. Однако Путин – не отстраненный историк, он президент страны, где миллионы погибли в результате того, что Германия решила выместить свою обиду за унижение на всей Европе.

Причина, по которой Путину хочется смотреть на межвоенное время глазами Германии, хорошо понятна – это Веймарский комплекс, переживание «поражения» «России» в Холодной войне как унижения, которое требует мести. Про параллели между Веймарской Германией и современной Россией сказано и написано достаточно. Теперь Путин добавляет к ним еще одну: Германию несправедливо унизили после Первой Мировой, подмяли под себя Лигу Наций и получили нацистов, «которые умело сыграли на эмоциях людей» и пообещали «вернуть стране ее былую мощь». А теперь Россию унизили после Холодной войны, подминают под себя ООН, и «хорошо известно, чем это закончилось» в прошлый раз.

Путин, разумеется, не нацист и не сочувствует Гитлеру. Однако появление национал-социалистов у власти и фашизация немецкого общества для него выглядит естественным, предсказуемым и малоинтересным фактом. Причины Второй Мировой надо искать в архитектуре глобальной политики: «германская агрессия против Польши была результатом множества тенденций и факторов мировой политики того времени».

И в этом месте Путин, конечно, радикально расходится со всей европейской интеллектуальной традицией, которая после войны была посвящена вопросу о том, как такое могло произойти с Германией. Тома написаны о том, как мутировала Веймарская президентская республика. Но для Путина с Германией вообще ничего необычного не произошло – нацию обидели, к власти пришли радикалы и решили отомстить. Такое было и еще будет не раз. Вопрос в том, как устроить международные отношения, чтобы не было таких последствий.

Собственно, по этой причине в Европе его, скорее всего, никто не услышит: все эти семьдесят пять лет европейцы были заняты тем, чтобы отрегулировать политические системы так, чтобы не допустить пробуждения внутреннего монстра (успешно или нет – другой вопрос) и тем самым избежать Третьей Мировой. А Путину это вообще неинтересно: как и во всех других случаях, внутренняя политика для него является просто проекцией внешней. Если на улице беспорядки, ищите иностранные деньги; если к власти пришли фашисты, ищите, кто нацию обидел.

Михаил Соколов

Путин на глазах превращается в "дорогого Леонида Ильича". Брежнев был мемуарист:"Малую землю", "Возрождение" и "Целину" ему сочиняли бригады литераторов. За Путиным фронта или восстановления народного хозяйства не числится. Так что бригадам мединских приходится фантазировать на исторические темы в духе советского учебника для 10-го класса средней школы. Курам насмех: "Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе с согласия выборных органов власти... . Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои государственные органы, язык и имели представительство в высших государственных структурах Советского Союза".

В мире Путина аннексии Латвии, Литвы и Эстонии не было. Маразм крепчает...

Дедуля сигналит: Россия хочет действовать если не в духе Сталина, то хотя бы Брежнева. Руки коротки.

Путин как кадровый чекист не может принять Август 1991 года как победу самого народа России над оккупационным коммунистическим режимом. Он был частью этого режима. Психологически для него крах СССР - это поражение.

Хотя сам он бенефициант этого якобы "поражения": чиновник, чья карьера в КГБ рухнула, начал новую жизнь в роли "решалы" "бандитского Петербурга" и дошел со своей ОПГ до высшей власти в России и миллиардов под контролем.

И все равно страдает как настоящий советский человек по коммунистической империи.

В душе, как человек "веймарской России", Путин сочувствует проигравшей первую мировую и получившей обидный Версальский мир Германии. Сам для себя – "хороший Гитлер", который взял Австрию, Судеты и остановился у Данцига... Путин взял Крым и оставил Украину с гибридной войной вместо похода на Киев.

Сейчас Путин по лекалам советского учебника сочинил статейку, в которой показывает себя миру наследником Сталина, того, что был удачливым партнером Гитлера по разделу Европы.

Литве, Латвии, Эстонии стоило попросить о символическом увеличении контингента НАТО: к юбилею оккупации и советизации этих стран.

Дмитрий Травин

Идея опубликованной сегодня статьи Владимира Путина (ссылка в первом комментарии) очень проста: мы хорошие. Мы не начинаем войны. Ни СССР, ни нынешняя Россия.

До какого же убожества нужно было довести нашу внешнюю политику за последние годы, чтобы приходилось в оправдание писать подобные статьи! А это именно попытка оправдаться, поскольку текст сперва был опубликован на Западе – в журнале National Interest. Ни Горбачеву, ни Ельцину, ни даже Брежневу не требовалось оправдываться перед Западом, поскольку 70 лет после Второй мировой существовало общее представление, что именно Гитлер был агрессором. Советский Союз обвиняли в репрессиях, в тоталитаризме, в подавлении свобод стран Центральной и Восточной Европы, но крайне редко – в развязывании войны. Однако Путин сумел изменить ситуацию. Не каждому бы это удалось, но президент нашей страны напортачил во внешней политике так, что среди серьезных западных политиков у России почти не осталось друзей. Это как раз тот случай, который можно охарактеризовать известной фразой: «это больше чем преступление, это ошибка».

После Крыма на Россию стали смотреть, как на агрессора, а затем современную ситуацию перенесли в прошлое. Во всяком случае, по мнению Путина (как следует из его статьи) историю на Западе стали пересматривать. И это, бесспорно, итог деятельности самого Путина и его беспомощного министра странных дел Лаврова, не сумевшего хоть как-то поддержать репутацию России в мире. Понятно, что присоединение Крыма нужно было для повышения рейтинга Путина, и он в 2014 году легко пожертвовал внешней политикой ради внутренней. Но ныне от повышения путинского рейтинга ничего не осталось. А созданные этим для России проблемы остались. И никакая статья не сможет изменить ситуацию, поскольку мнения широких масс формируются не аргументами и не фактами, а предубеждениями.

У Путина уже такая репутация, что он до конца своего правления будет тянуть репутацию России вниз. А путинскому преемнику придется очень постараться для того, чтобы исправить ситуацию, и сделать так, чтобы Россию больше не ассоциировали со Сталиным и Путиным.

Отдельного внимания заслуживает фрагмент, в котором президент России оправдывает оккупацию стран Балтии, которые, по его словам, вступили в СССР "на договорной основе, при согласии избранных властей" и в соответствии с нормами международного и государственного права того времени. Насильственное присоединение этих стран в статье названо красивым словом "инкорпорация".

Путин:: "Страны Балтии добровольно вошли в состав СССР с согласия властей".



Президент Литвы Сметона добровольно бежал.



Президент Латвии Ульманис добровольно скончался во время этапирования в Туркмению.



Президент Эстонии Пятс добровольно умер в психушке.https://t.co/x7RE8GO1lA pic.twitter.com/HcCOpZb3S5 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 18, 2020

Виктор Шендерович

Из бункера говорят: правильно мы в сороковом году страны Балтии присоединили, не было оккупации-то!

Позвольте, как же он работал в очистке (вычеркнуто) при Собчаке?

Кирилл Лятс

Что то взглянув на аннотацию статьи Путина, которая только что вышла в бюллетене Национальный интерес (на английском), мне показалось, что Путину хочется, чтобы мы думали, что новые поправки это про обнуление. А на самом деле, про защиту русских всегда и везде. Кстати даже вижу, как русские в Эстонии именно это и обсуждают. И теперь эта статья, где зачем то (через 76 лет) утверждается, что СССР законно присоединила, б..., страны Прибалтики. То есть почти все эстонцы, латыши и литовцы даже в 70-е годы думали, что незаконно, а Путин вдруг решил черпануть муравейник. Зачем нужно постоянно теребить раны. Ну не хочешь извиняться, не извиняйся, все и так понимают твою сущность, но зачем нагнетать?! И ведь только вчера была трагическая дата депортации 10 тысяч эстонцев. Мерзко все это

В конце статьи Путин призывает лидеров России, Китая, Франции, США и Великобритании собраться на саммит по образу и подобию Ялтинской конференции 1945 года и "откровенно поговорить о вопросах сохранения мира". Предполагается, что повестку саммита будет определять Россия.

Вячеслав Ахунов

Главный посыл - мы такие великие, а мир так разбалансирован, что нам необходимо срочно собрать Ялту-2, естественно, под моим руководством.

Остап Кармоди

Правильно я понимаю, что Путин написал статью, как хорошо бы было опять собраться всем вместе, как в 1939, и поделить Польшу?

Федор Крашенинников

Но самый нелепый и странный тезис Путина - что миром должны руководить пять стран-победительниц 1945 года.

То есть вот Великобритания должна быть допущена к управлению миром, а ее бывшие колонии и прежде всего Индия с ее миллиардным населением, ядерной бомбой и космической программой — нет? А почему? Чем индусы провинились?

Я уж не говорю про Японию и Германию, который в нынешнем своем виде как бы совсем не те, что в 1945 году и непонятно, почему они должны ехать вторым классом.

А Бразилия? Она что, очень маленькая и не имеет права голоса? Есть еще и Индонезия с населением почти 280 миллионов — она почему не должна быть допущена?

Вообще, после 1945 года много чего случилось, я вот совершенно не понимаю, почему сейчас какие-то особые права должны иметь именно те пять стран, которые в 1945 году основали ООН?

(Про то, что Китай в 1945 году был совсем не таким, как сейчас, и от его имени выступало правительство Чан Кай-ши позже свергнутое коммунистами — я уже много раз писал тоже)

Благосклонной реакции Запада на эту инициативу комментаторы не ждут.

Алиса Зюс

У Путина с этой великой победой тм прям совсем заело. В мире коронавирус, того и гляди экономическая депрессия, протесты в Америке и прочие непонятки, а это как все бубнит "Хочу вторую ялтинскую с моим участием". И ведь никто не скажет "ау, мужик, очнись. это ты там у себя реконструкции устраивай сколько хочешь, а у нас тут дела". Но ведь не скажут же. Просто внимания не обратят.

Эль Мюрид

В двух словах смысл путинской статьи выглядит весьма просто - он призывает к сохранению ялтинского мира при гарантиях ему со стороны пяти ядерных держав, включая и Россию. Сам по себе призыв уже говорит о том, что ялтинская система подверглась серьезной эрозии, и остается последнее средство сохранить хотя бы ее видимость - призывы.

В определенном смысле логика, конечно, наличествует. Даже неработающая система правил лучше, чем их полное отсутствие. Собственно, лишь поэтому ялтинская система (в том числе и структура ООН с ее многочисленными подразделениями) еще существует. Проблема в том, что выработка любой иной системы международных отношений будет проходить уже без участия России - у современной России, разворованной путинской кликой, нет никаких шансов быть субъектом такого процесса. Кстати, у нее не очень-то просматриваются шансы быть даже его объектом, хотя при некоторых условиях право совещательного голоса ей может быть предоставлено. А если учесть, что Трамп, как таран, начинает сносить международные институты, вполне резонно полагая их инструментом своих политических противников, то беспокойство Путина, которого фактически эти действия оставляют за бортом, вполне объяснимо.

Поэтому и статья. Но проблема в том, что ялтинский мир не нужен ни Трампу, ни его противникам. Он продолжает действовать, пока один из них не победит другого. И тогда по праву победителя будет сформулирован новый мировой порядок. В котором будут совершенно другие правила и иные субъекты. И другие гарантии, конечно. Причем дело идет к развязке, и возможно, что все решится буквально в ближайшие несколько лет.

Путину не остается ничего другого, как подпрыгивая, пытаться обратить на себя внимание серьезных людей. Упирая в основном на предыдущие заслуги, причем не свои. Уже поэтому его позиция практически ничтожна. Никаких достижений, которые он может предъявить в качестве своей сильной позиции, нет. Единственное, в чем преуспела путинская братва - это в разворовывании и уничтожении страны, но за такое не берут в космонавты. В лучшем случае разрешат подметать туалет.

Есть и мнение, что статья Путина – последняя попытка хоть как-то достучаться до очерствевших сердец читателей.

Глеб Павловский

кто-то, кажется академик Ухтомский сказал "С хорошей жизни не запишешь!". В статье Путина много лирики и одинокая бродит гармонь. Нелегко старому. среди хищных // Жизнь словно замирает и комок подкатывает к горлу"

Екатерина Шульман

Счастливая женщина, писал Бальзак (не совсем справедливо) не ведет светского образа жизни. Счастливый чиновник не пишет программных статей в общедоступной прессе. У них берут интервью - по итогам знакового совещания, в преддверии или после важного политического решения или электорального события. Интервью, не мне вам объяснять, всегда дается из позиции сверху: как бы ни был боевит или прямо враждебен журналист, это он к вам пришел, а не вы к нему, это ему от вас что-то надо, а вам от него - ничего. Автор же текста, тем более презентующего некую точку зрения или план действий, сам ищет внимания читателя, а не его нарезанную ленточками мудрость передают читателю журналисты, зная, что читатель ее жаждет. Колонки, эссе и прочие рассуждения в прозе - дело комментирующего класса, их пишут эксперты, а не акторы, наблюдатели, а не деятели, ученые, а не предмет их изучения. Автор продленного публичного высказывания что-то хочет от аудитории, чего-то ей внушить, доказать, изменить ее мнение на более для себя выгодное. Это - иерархически рискованная позиция, в нее безопасно ставит себя только тот, кто защищен доспехом общепризнанного (это важно) экспертного знания. Иначе, воля ваша, над вами потешаться станут, как писал другой русский автор. Да, существует традиция установочной статьи в главной государственной газете. Но ей следовали партийные (не советские) начальники, которые, чего никто уже сейчас не помнит, были не вполне чиновниками в нынешнем понимании, но жрецами и толкователями государственной религии: единственно верной марксистско-ленинской теории, объяснявшей все. С ней в соответствие должна была быть приведена реальность, из ее догматов должны были произрастать и административные решения. В нашей же аппаратной традиции к жанру газетного высказывания обычно прибегают госслужащие, желающие напомнить о себе охладевшему или забывчивому начальству. Это относится и к разговорившемуся секретарю Совбеза, и к его внезапно англоязычному начальнику. Таков был Чекистский Крюк-Черкесов, реформатор-инициативник Бастрыкин (помните статью в Коммерсанте, так всех в свое время напугавшую?), защитник Конституции Зорькин (статья в РГ о том, что Конституцию менять не надо, и так хороша - а пришлось ведь). Силовики вообще любят философствовать: меж тем это самая невежественная, темная и суеверная социальная группа, какую можно встретить на любой ступени общественной лестницы. Носители этого специфического склада ума мало того, что чудовищно необразованны и верят всей душой в любую чушь, пробежавшую перед их мутным мысленным взором, от чтения мыслей на расстоянии до НЛП и существования на Заокраинном Западе "родителя 1" и "родителя 2", они принципиально необучаемы, потому что не верят в научное познание, открытые факты и силу разума, а верят в тайные схемы, пропаганду и подпольные правительства.

Верит Путин и в существование неких тайных договоренностей с Гитлером, которые он призывает Запад рассекретить.

Николай Руденский

"Кроме того, мы не знаем, были ли какие-либо секретные "протоколы" или приложения к соглашениям между рядом стран и нацистами. Остается только верить им на слово. В частности, до сих пор не рассекречены материалы, относящиеся к тайным англо-германским переговорам".

Да, российского президента не проведешь. Наверняка англичане тайком договорились с Гитлером насчет раздела Франции. И пусть отпираются сколько хотят — все равно не поверим.

Вероятно, дело в том, что для России засекречивание архивов – обычная практика.

Федор Крашенинников

«Архивных документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет» — пишет Путин, тот самый человек, который засекретил все архивы.

Очень смешно.

И только государственные чиновники и прокремлевские политологи ничего забавного в статье не нашли.

Константин Косачев

Мощнейшая статья Президента России по предистории и истории Второй Мировой войны. Равно как и проистекающих из нее уроках, которые современные политики на Западе большей частью даже и не пытаются усвоить. Ведь тогда оценки придется давать не только Гитлеру со Сталиным, глумливо путая одного с другим, но и собственным национальным лидерам, многие из которых к Гитлеру были значительно ближе, чем хотелось бы думать их потомкам сейчас.

Особо обращу внимание на призыв Президента к зарубежным странам наконец-то рассекретить архивные документы той поры, как уже сделала Россия. Там еще много чего можно будет обнаружить. И уверен - ничто из обнаруженного не будет опровергать наше прочтение истории и ничто в них не будет подтверждать истории, выписываемые европарламентариями и прочими коньюнктурщиками от политики.

Можно только представить, сколько из них сейчас всеми правдами и неправдами будут выискивать в статье Президента любые возможности придраться, оспорить и опровергнуть. Любыми средствами. Которые, с их точки зрения, оправдывает Цель - вывернуться из позора той эпохи незапятнанными, очернить нашу страну, присвоить себе нашу Победу.

Но Победа - наша. Потому что война с нацизмом была, увы, большей частью только нашей. Не мы ее начинали. Но мы в ней победили. За всех.

Такую статью - с такой гордостью за свою историю, за свой народ и за его победу - не написать ни одному из нынешних лидеров либерального Запада. Нет у них особых поводов для гордости. Могли бы быть. Но нету. У нас - есть.

А архивы рано или поздно все равно придется открывать, господа. Давно пора.

Евгений Минченко

Статья Путина об уроках Второй Мировой войны

Достаточно жестко написано. Без попытки понравиться и присоединиться к западным стереотипам массового сознания.

Например, совсем необязательным для убеждения западной аудитории является сравнение героев войны с нацизмом и российских солдат в Сирии и в операциях на Северном Кавказе.

Из относительно новых моментов - требование к бывшим союзникам открыть архивы. Россия опубликовала свои «секретные протоколы». Были ли они у вас?

Больше, чем обычно в российском нарративе о причинах Второй Мировой, внимания к Версалю и унижению Германии.

Утверждение со ссылкой на архивы, что в 1939 году СССР до последнего момента оттягивал введение войск на территорию Польши. Была возможность по договору распространить свое территорию до Варшавы, но не стали этого делать.

Гитлер склонял СССР к совместным действиям против Великобритании и получил отказ.

Новые границы СССР были признаны странами Запада, в частности, Великобританией.

Упоминание «четверки нацистских пособников» - Петэн, Квислинг, Власов, Бандера, признанных преступниками.

Цифры потерь во Второй Мировой - в СССР каждый седьмой, в Великобритании каждый 127-й, в США каждый 320-й. Странно, что не упомянуты жертвы среди китайцев.

Как итог - предложение о саммите постоянных членов Совета Безопасности.

Для всех остальных эта статья стала хорошим напоминанием о том, с чем россиянам придется жить еще много лет.

Кирилл Шулика

Собственно, хорошая агитация получилась за поправки по обнулению. Если вы прочитали статью до конца, то знайте, что такое явление будет с нами до 2036 года, а Володин пообещал, что после тоже.

Сергей Пархоменко

А вообще мне нравится эта гипотеза, что медленно сходящий с ума Государь спускается во тьму по ступенькам книг Габриэля Гарсиа Маркеса:

- Полковнику никто не пишет

- Сто лет одиночества

- Осень патриарха

@@@ОН НАХОДИТСЯ ТУТ@@@

- Генерал в своем лабиринте

- Хроника объявленной смерти

- Вспоминая моих грустных шлюх