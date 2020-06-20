Евродепутат: Настало время вводить санкции против Лукашенко и его приспешников 7 20.06.2020, 10:34

6,502

Photo: Facebook/Miriam Lexmann

Мириам Лексманн призвала ЕС и США к реакции на репрессии в Беларуси.

Депутат Европарламента от Словакиии Мириам Лексманн потребовала ввести санкции против режима Лукашенко, сообщает Charter97.org.

«Сильных слов уже недостаточно! Настало время для ЕС (и для США) начинать вводить адресные санкции и обеспечить то, чтобы белорусским властям не предоставлялось никакой поддержки. Лукашенко и его приспешники должны знать, что мы не будем мириться с этими репрессиями!», - написала политик у себя в Твиттере.

Strong words are no longer enough! Time for the EU (and the US) to start implementing targetted SANCTIONS and ensure that NO financial support is given to the #Belarus authorities! #Lukashenka and his lackeys must know that we will not tolerate these repressions! https://t.co/nwpwyj3zeE — Miriam M. Lexmann (@MiriamMLex) June 19, 2020

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.

Ранее в Гродно в результате милицейской был арестован народный блогер Сергей Тихановский, в тюрьме находятся один из лидеров БХД Павел Северинец, координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский и другие лидеры оппозиции и политические активисты.

18 июня в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности с политзаключенными. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.