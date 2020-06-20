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Могилев протестовал и в темноте: вдохновляющее видео

  • 20.06.2020, 10:55
  • 2,774
Могилев протестовал и в темноте: вдохновляющее видео
Иллюстрационное фото: t.me/belamova

Люди допоздна стояли на акции солидарности в центре города.

Акция протеста в Могилеве продолжалась и в темноте. Читатели телеграм-канала "Баста!" сообщают, что люди допоздна стояли в центре города.

"В Могилеве до сих пор проходят акции протеста! Улица Первомайская, площадь Ленина. Люди скандируют, хлопают. Сигналят машины, несмотря на задержания журналистов. Сигналы и лозунги слышны во многих районах города", - пишет участник акции.


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