В небе над Киевом появилось странное «знамение»1
- 20.06.2020, 11:03
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Необычное явление заметили вечером 19 июня.
Вечером 19 июня в Киеве можно было наблюдать необычное природное явление — облако в виде гриба или воронки, сообщает nv.ua.
Как рассказали спасатели, это один из видов кучево-дождевого облака, который еще называют наковальня.
Такое облако встречается довольно редко и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий.
При этом облака не двигаются, каким бы сильным ни был ветер. Эти облака трансформируются в обычные воздушные массы.
Несколько лет назад такое явление наблюдалось в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.