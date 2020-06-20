«Тапочная» революция и страшный сон «Саши 3%» 4 20.06.2020, 11:15

3,445

Фото: «Наша Ніва»

«Радио Свобода» рассказало о масштабных протестах в Беларуси.

19 июня в Беларуси завершился срок сдачи в избирательные комиссии подписей за выдвижение кандидатов в президенты. По закону для регистрации претенденту необходимо собрать 100 тысяч голосов в свою поддержку. В ближайшие 10 дней Центризбирком проверит достоверность данных. Регистрация будет проходить с 5 по 14 июля. День выборов назначен на 9 августа, сообщает российская служба «Радио Свобода».

Полмиллиона подписей – рекорд альтернативного кандидата

За бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико собрано почти полмиллиона, что является абсолютным рекордом для альтернативного выдвиженца за все шесть избирательных кампаний.

Фото: «Радыё Свабода»

Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало отчитался о более чем 200 тысячах голосов, барьер в 100 тысяч преодолела и Светлана Тихановская.

Тапок сборщика подписей – символ несистемной оппозиции

Некоторым претендентам власти постарались помешать еще до старта выборов. Так, популярному блогеру из Гомеля Сергею Тихановскому ЦИК отказал в регистрации инициативной группы на том основании, что он не подал заявление лично. Неважно, что в это время Тихановский находился за решеткой. Встреча с подписчиками была расценена как "организация несанкционированного массового мероприятия", виновника осудили на 15 суток. Тогда о выдвижении заявила его жена Светлана, поводов для отказа у членов комиссии не нашлось.

А вскоре после освобождения Сергея Тихановского и еще девять человек задержали в Гродно во время легального пикета по сбору подписей. Этому предшествовала словесная перепалка блогера с перевозбужденными местными жительницами, во время которой неожиданно оказался на земле милиционер. Подоспевший ОМОН брутально задержал обидчиков. И хотя очевидцы дружно назвали этот "спектакль" провокацией, силовики посчитали, что имело место "насилие" в отношении сотрудников милиции.

С 29 мая Тихановский и его коллеги находятся в минском следственном изоляторе. Им инкриминируется "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, либо активное участие в таких действиях", наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Если кого-то обвинят в нападении на милиционера, тюремный срок автоматически удвоится.

Фото: Reuters

Но власти получили обратный эффект: по всей стране люди выстроились в многочасовые очереди, чтобы выразить солидарность с арестованным автором проекта "Страна для жизни" и подписаться за его смелую супругу. Узнаваемой визиткой сборщиков стал тапок на фоне лозунга "прихлопнуть усатого таракана".

В это же время правозащитники признали Сергея Тихановского политическим заключенным, а юристы организации "Правовая инициатива" подали сообщение о его задержании в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН. Позже политзаключенными стали и другие фигуранты "дела Тихановского": Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский, Артем Саков, Владимир Книга и гражданин России Андрей Новиков.

На 15 суток был осужден очередной представитель обескровленного штаба Светланы Тихановской – её пресс-секретарь Александр Кабанов. А во время поездки по регионам Тихановская получила угрозу. "Мне позвонили с незнакомого номера и сказали примерно следующее: "Примите к сведению, может быть, вы прекратите свою поездку, потому что вас могут посадить в тюрьму, а детей забрать", – рассказала Светлана и попросила прощения у сторонников за то, что ее выбор в данной ситуации очевиден. Однако вскоре она выступила с заявлением, что по крайней мере первый этап ее команда должна пройти, "хотя бы ради Сергея".

Правоохранительные органы сигналы о попытках запугивания Тихановской проигнорировали.

Фото: ЕРА

"Пузатые буржуи" – страшный сон Лукашенко

Еще более громким оказался политический дебют профессионального банкира Виктора Бабарико. Четверть века он в финансовой сфере, последние 20 лет руководил Белгазпромбанком (почти 99% активов принадлежат Газпромбанку и "Газпрому").

Решив баллотироваться, Бабарико уволился по собственному желанию. Уже с первых дней он грамотно построил кампанию, сумев привлечь более 10 тысяч сторонников в инициативную группу, которую возглавил его сын Эдуард (для сравнения, в команде Лукашенко всего на тысячу больше).

Эффект не заставил себя ждать: по итогам опросов на аналитических и информационных ресурсах Бабарико вырвался в лидеры, отправив Лукашенко в безнадежные аутсайдеры. После этого в сетях за Лукашенко закрепилось прозвище "Саша Три Процента". Правда, Министерство информации признало опросы незаконными и запретила "самодеятельность". А правоохранители бросились изымать "крамольные сувениры" – майки, кружки, значки с изображением позорных процентов.

Вскоре уязвленный Лукашенко созвал совещание с силовым блоком, приказав разобраться с "пузатыми буржуями".

События стали развиваться стремительно. 11 июня Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка, а также в партнерских компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари", "Кентавр". Глава ведомства Иван Тертель сообщил о задержаниях топ-менеджеров из числа руководителей первого звена и бывших сотрудников банка, которые работают в различных коммерческих структурах. Наложен арест на деньги, ценные бумаги, а также 150 картин художников Парижской школы, которые в течение 10 лет покупались на международных аукционах для экспозиции "Арт Беларусь". В банк ввели временную администрацию, отстранив от дел прежнее правление.

Виктора Бабарико не трогали до 18 июня. Однако, когда он вместе с сыном понес в Центризбирком очередную партию подписей, связь с ним пропала. Потом в Комитете госконтроля признали, что оба задержаны и находятся в изоляторе КГБ. В доступе адвокатам было отказано. Журналистам объяснили, что материалы переданы в Генпрокуратуру для определения подследственности.

19 июня генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что действия проходящих по делу лиц квалифицированы как "совершенные в составе преступной организации". По его словам, задержаны 20 человек, включая бывшего руководителя Виктора Бабарико.

Ранее председатель Комитета госконтроля Иван Тертель не исключил, что "за деятельностью Бабарико и компании стоят кукловоды в "Газпроме" "или даже выше". Правда, адреса не уточнил.

"Витя-политузник" против "Саши Три Процента"

Еще накануне задержания Виктор Бабарико определил атаку на Белгазпромбанк как попытку рейдерского захвата самого успешного коммерческого банка страны. Однако главная цель жесткого прессинга – не допустить его в решающую стадию выборов, где у Лукашенко шансы в лучшем случае на уровне 3%.

После новости о задержании уже хорошо узнаваемых отца и сына в Минске в многокилометровый "пикет солидарности" выстроились тысячи сторонников Бабарико. Собравшиеся громко аплодировали, чтобы пробить стены казематов изолятора КГБ, автомобилисты сигналили. Попытки милиции напугать последствиями оказались безрезультатными – люди в лицо высказывали всё, что думают о власти и ее подручных.

Вслед за этим правозащитники объявили политическими заключенными Виктора и Эдуарда Бабарико, а также арестованных членов его инициативной группы Светлану Купрееву и Владимира Дударева.

На следующий день встала с диванов уже вся Беларусь – народ вышел на улицы даже там, где политической активности не наблюдалось со времени обретения суверенитета.