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«Никогда еще не чувствовал такого воодушевления и свободы!»

  • 20.06.2020, 11:34
  • 1,218
«Никогда еще не чувствовал такого воодушевления и свободы!»
Фото: t.me/belamova

Житель Барановичей поделился эмоциями от акции солидарности 19 июня.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Житель Барановичей написал телеграм-каналу "Баста!" о том, как прошла вчерашняя акция.

"Вчера весь вечер провел в центре Барановичей на акции солидарности, - пишет он. - Никогда не видел и не чувствовал такого воодушевления и свободы! И могу это сказать не только за себя. Люди наконец почувствовали, что от них что-то зависит, что они на что-то влияют, что им по силам преодолеть любые препятствия. Все прекрасно понимают. что трёхпроцентный уже практически всё, и если сегодня он еще и сидит в своём кресле, то сидится ему очень не удобно, сидит и нервничает.

Вот это ощущение у всех есть, что он уже падает с этого кресла и вот-вот разобьется, об этом говорят открыто. Сложно передать эмоции! Я очень рад, что пришел!"

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